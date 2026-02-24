Atlético Tucumán bancó el paro de la AFA tras lograr la suspensión de Espinoza en sus partidos

La dirigencia de Atlético Tucumán aseguró el cese de designaciones arbitrales y se sumó al paro de la AFA

Atlético Tucumán protagonizó en pocos días un giro político que expuso las dinámicas internas. El mismo club que había cuestionado a la AFA por el arbitraje de F ernando Espinoza terminó alineándose con la conducción de Claudio Tapia en pleno conflicto institucional, tras obtener una respuesta favorable a su principal reclamo.

El punto de partida fue la derrota 2-1 ante Instituto en Alta Córdoba. El penal sancionado, el reparto de tarjetas que finalizó siete a cero y el trato arbitral percibido por el plantel detonaron una reacción formal del Decano.

Atlético Tucumán, ahora alineado a AFA

La dirigencia emitió un comunicado en el que denunció “reiteradas actuaciones arbitrales que han perjudicado de manera sistemática los intereses deportivos” del club y presentó un reclamo ante la AFA para que Espinoza no vuelva a dirigir sus partidos.

La respuesta llegó rápidamente y por fuera de los canales formales. Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo al presidente Mario Leito en donde anticipó que sería “interesante escucharlo” en el Comité Ejecutivo y cerró con una frase que resonó como advertencia política: “Jamás olvidar: el que más pide se… primero”.

Atlético ingresaba así en un terreno incómodo, con antecedentes recientes que mostraban distintos finales para los clubes que confrontaron con la casa madre: sanciones deportivas, suspensiones dirigenciales o retrocesos institucionales.

El reclamo, además, fue acompañado por el plantel, ya que Lautaro Godoy habló de un golpe al trabajo semanal, Leonel Di Plácido cuestionó la designación arbitral y Hugo Colace mantuvo un tono moderado, aunque el malestar ya era público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATOficial/status/2026063457750061222&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Tucumán informa que adhiere y respalda el comunicado emitido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frente a las informaciones difundidas sobre la citación judicial a autoridades de dicha entidad.



La AFA ha aclarado que no posee deuda fiscal exigible… pic.twitter.com/kgizRQIsqK — Atlético Tucumán (@ATOficial) February 23, 2026

Sin embargo, el escenario cambió en menos de 48 horas debido a que el club confirmó su adhesión al paro del fútbol argentino previsto del 5 al 8 de marzo, medida impulsada por la AFA en respaldo a sus dirigentes investigados en medio de tensiones institucionales y causas judiciales abiertas. El contraste con la postura confrontativa inicial resultó evidente.

La explicación apareció puertas adentro. Leito reconoció una reunión privada con Tapia y Toviggino. De ese encuentro surgió la garantía buscada por Atlético Tucumán: Fernando Espinoza dejará de dirigir al equipo por un tiempo. Reclamo atendido, vínculo recompuesto.