Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético Madrid visitará este lunes al Betis obligado a ganar para achicar la diferencia con el Real Madrid que le sacó nueve puntos de ventaja

El Atlético de Madrid de Thiago Almada, Nico González Julián Álvarez y Nahuel Molina, visita este lunes al Betis de Gio Lo Celso en el marco de la fecha 10 de la Liga española. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Benito Villamarín, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.