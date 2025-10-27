El Atlético de Madrid de Thiago Almada, Nico González Julián Álvarez y Nahuel Molina, visita este lunes al Betis de Gio Lo Celso en el marco de la fecha 10 de la Liga española. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Benito Villamarín, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis
Atlético Madrid visitará este lunes al Betis obligado a ganar para achicar la diferencia con el Real Madrid que le sacó nueve puntos de ventaja
27 de octubre 2025 · 13:07hs
El equipo dirigido por el Cholo Simeone marcha quinto en la Liga, con 16 puntos, misma cantidad que el Betis, por lo cual el Colchonero está obligado a ganar para no perderle pisada al Real Madrid, único puntero con 27 unidades.
Probables formaciones
Real Betis: López; Héctor Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Lo Celso, Amrabat; Antony, Hernández, Abdé. DT: Manuel Pellegrini.
Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Nicolás González; Álex Baena y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.