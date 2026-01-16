Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Rafaela

Atlético de Rafaela suma rodaje con dos amistosos antes del inicio de la Primera Nacional

La Crema afrontará una jornada de fútbol informal en el predio Tito Bartomioli, donde Iván Juárez empezará a delinear el equipo base para el debut oficial.

16 de enero 2026 · 13:56hs
Atlético de Rafaela transita la recta final de su segunda semana de pretemporada y este sábado dará un paso clave en la puesta a punto. El cuerpo técnico que encabeza Iván Juárez dispuso una jornada con dos amistosos que servirán para ajustar conceptos tácticos, evaluar rendimientos y comenzar a perfilar la formación inicial de cara a la Primera Nacional 2026.

La actividad se desarrollará en el predio “Tito” Bartomioli, con encuentros de carácter informal pero con exigencia competitiva. El plantel profesional disputará dos partidos de 60 minutos, una modalidad pensada para repartir cargas y observar variantes sin sobreexigir al grupo en plena etapa de preparación.

Los rivales serán Deportivo Ramona y San Lorenzo de Ambrosetti, con acceso permitido para el público, lo que le dará un marco especial a una práctica que comenzará a mostrar indicios del equipo que buscará protagonismo en el certamen.

Más allá de los resultados, el foco estará puesto en la intensidad, el orden defensivo y la circulación de la pelota, aspectos que el entrenador considera claves para el arranque del torneo. Juárez aprovechará la jornada para probar asociaciones, analizar respuestas individuales y empezar a consolidar una base titular.

La Reserva y un calendario exigente

En paralelo, la Reserva de Atlético de Rafaela ya conoce su recorrido para la temporada. Integrará la Zona B y debutará en la primera semana de febrero frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, en un grupo que presenta desafíos de peso. Entre los adversarios aparecen Boca Juniors, Independiente, Estudiantes de La Plata, Newell’s, Lanús, Colón, Belgrano, Huracán y Quilmes, un contexto ideal para medir el crecimiento de los juveniles.

