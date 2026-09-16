La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

En la Tatenguita, la reserva de Unión goleó 5-1 a Tigre por la fecha 9 del Clausura Proyección y da pelea en la vanguardia. En la próxima visita a Colón

La reserva de Unión necesitaba una victoria para acomodarse en la tabla y lo consiguió con contundencia. Este miércoles, en la Tatenguita, el Rojiblanco goleó 5-1 a Tigre por la novena fecha del Clausura Proyección y dio un paso importante en su objetivo de meterse entre los protagonistas de la definición.

El Tate tuvo una tarde de goles y terminó imponiendo una diferencia amplia ante el Matador. Nicolás Puebla abrió el camino, mientras que Ignacio Isla y Facundo Iacono ampliaron la ventaja. Mario Mosset y Benjamín Pérez completaron la goleada para el conjunto santafesino. Rodrigo Ferreyra descontó para Tigre, aunque la reacción visitante no alcanzó para poner en riesgo el triunfo de Unión.

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Con los tres puntos, la Tatenguita llegó a 13 unidades y trepó hasta el quinto puesto, una ubicación que le permite meter presión en la pelea por acceder a los playoffs cuando todavía quedan jornadas por disputar.

Por la décima fecha, Unión deberá visitar a Colón en una nueva edición del clásico de reserva. El encuentro está programado para el viernes 25 de septiembre, desde las 15.

Formaciones de Unión y Tigre

Unión: Agustín Chávez; Francisco Barinaga, Ignacio Isla, Santiago Coria y Mario Mosset; Santiago Rubinich y Facundo Iacono; Benjamín Pérez, Santiago Grella; Dylan Greco y Nicolás Puebla: DT: Alejandro Trionfini.

Tigre: Bautista Ramos; Agustín Luna, Lucian Carrecedo, Román Saravia y Alex González; Roman Pesolilla, Tomás Cáceres, Álvaro Navoni y Alan Lezcano; Lautaro Andrusisen; y Rodrigo Ferreyra. DT: Juan Carlos Blengio.