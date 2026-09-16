Esperanza: tres policías quedaron presos por cobrar coimas para realizar verificaciones "fantasma" de vehículos

La Fiscalía acusa a los agentes de cobrar dinero para confeccionar Formularios 12 sin verificar los vehículos. La maniobra habría comenzado al menos en 2024 y también está imputada una gestora.

Policías presos. Tres efectivos de Esperanza fueron enviados a prisión preventiva por 30 días tras ser imputados por cohecho.

La investigación por un presunto esquema de coimas en la Planta de Verificación de Automotores de Esperanza sumó este miércoles a otros dos policías imputados por cohecho pasivo.

Según la acusación fiscal, los agentes habrían recibido dinero a cambio de confeccionar Formularios 12 sin realizar la correspondiente verificación física de automóviles y motocicletas .

Con estas nuevas imputaciones, ya son tres los policías acusados en la causa y todos quedaron bajo prisión preventiva por 30 días.

El fiscal Exequiel Hernández anticipó además que la investigación continuará la próxima semana, cuando se realice la audiencia imputativa de un cuarto funcionario policial.

“Se les atribuyeron delitos de cohecho a otros dos funcionarios policiales que trabajaban en la Planta de Verificación de Automotores de Esperanza, precisamente por recibir dinero a cambio de confeccionar Formularios 12”, explicó Hernández.

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Formularios que habrían sido firmados en blanco

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, los policías investigados habrían mantenido un acuerdo con una gestora de una localidad cercana, quien llevaba periódicamente los formularios hasta la planta.

En algunos casos, los documentos llegaban ya completos. Pero la investigación detectó otra modalidad: algunos Formularios 12 habrían sido firmados en blanco por los agentes para que luego fueran completados por la gestora.

La maniobra habría permitido avanzar con trámites de transferencia sin que los vehículos fueran llevados efectivamente a la planta para realizar la inspección obligatoria.

“En algunos casos ya estaban completos; en otros casos directamente los firmaban en blanco para que luego la gestora los complete”, detalló el fiscal.

La mujer también fue imputada en la causa, aunque por cohecho activo, mientras que a los policías se les atribuye cohecho pasivo.

Cuánto se habría pagado por cada trámite

La investigación también permitió establecer, según la Fiscalía, una suerte de tarifa por cada formulario irregular.

El monto habría comenzado en $25.000, luego aumentado a $30.000 y finalmente alcanzado los $50.000 para automóviles y $30.000 para motocicletas.

Para la Fiscalía, esos pagos habrían sido entregados a cambio de que los funcionarios confeccionaran los formularios sin cumplir con la verificación física de los rodados.

El delito atribuido a los policías es cohecho pasivo, mientras que a la gestora se le imputó cohecho activo por el supuesto ofrecimiento de dinero a los funcionarios.

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La cantidad de formularios podría ser mucho mayor

Uno de los aspectos que modificó la dimensión inicial de la investigación es la cantidad de vehículos que podrían estar involucrados.

En un primer momento se había mencionado la existencia de 64 verificaciones presuntamente irregulares. Sin embargo, Hernández aclaró que ese número correspondía a un solo funcionario y a un único mes: agosto de 2024.

“Son muchos más”, afirmó el fiscal.

La hipótesis de la Fiscalía es que el mecanismo habría funcionado al menos desde enero de 2024 y de manera ininterrumpida, con distintos funcionarios que fueron pasando por la dependencia.

Hernández tampoco descartó que la maniobra pudiera haber comenzado antes, aunque señaló que cuanto más atrás se busca evidencia, más difícil resulta reconstruir los hechos.

Consultado sobre si podían registrarse unas 60 verificaciones irregulares por mes, el fiscal respondió que “algunos meses son más”.

Qué busca determinar ahora la Fiscalía

La investigación no se limita a establecer cuánto dinero habría circulado por los trámites irregulares.

El Formulario 12 acredita determinados datos identificatorios de un vehículo mediante una verificación física. Por eso, una de las tareas centrales será determinar cuántos formularios fueron confeccionados sin que los rodados fueran inspeccionados y qué vehículos fueron posteriormente transferidos mediante esos documentos.

La cantidad definitiva de formularios presuntamente irregulares todavía no fue establecida.

Tres policías presos y un cuarto bajo investigación

Hasta el momento, tres policías fueron imputados por cohecho pasivo y permanecen en prisión preventiva durante 30 días.

A ellos se suma la gestora, imputada por cohecho activo, mientras que un cuarto funcionario policial será llevado a audiencia imputativa la próxima semana.

La Fiscalía continúa reuniendo documentación y elementos de prueba para determinar el alcance de la presunta maniobra y la cantidad total de trámites que podrían haber sido realizados de manera irregular.

Según explicó Hernández, el delito de cohecho contempla penas de uno a seis años de prisión y, en el caso de los funcionarios acusados de cohecho pasivo, una eventual condena puede incluir inhabilitación especial perpetua.

La investigación permanece abierta y podría sumar nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de los formularios y de la documentación secuestrada.