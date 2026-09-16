Brighton eliminó a Manchester United y Everton clasificó con un golazo de Alcaraz

Manchester United sufrió una durísima eliminación en la tercera ronda de la Copa de la Liga al caer 3 a 2 frente a Brighton en Old Trafford

Manchester United sufrió una durísima eliminación en la tercera ronda de la Copa de la Liga al caer 3 a 2 frente a Brighton en Old Trafford. El equipo de Carrick tuvo un arranque brillante y se puso 2 a 0 en diez minutos con el debut goleador del joven Shea Lacey y un tanto de Mason Mount. Sin embargo, Brighton reaccionó justo antes del descanso con un gol de Charalampos Kostoulas.

En la segunda mitad, las Gaviotas hicieron de la efectividad un culto y remontaron en una ráfaga de cuatro minutos: Pascal Gross empató el encuentro al minuto 20 del complemento y Maxim De Cuyper decretó el 3 a 2 de inmediato. Manchester United intentó reaccionar sin éxito y quedó fuera del torneo en el tramo inicial de la temporada.

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En el otro cruce entre equipos de Premier League, Everton logró un trabajado triunfo por 1 a 0 sobre Wolverhampton para sellar su clasificación. El encuentro se resolvió a siete minutos del final con una genialidad de Carlos Alcaraz, quien ingresó desde el banco de suplentes.

El atacante argentino de 23 años recibió el balón sobre el vértice derecho del área, se perfiló para su zurda y colocó un disparo a pura comba para marcar el único gol del partido. Este fue su primer tanto de la temporada y el cuarto en 42 apariciones con la camiseta de los "Toffees".

Por otro lado, el Aston Villa de Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía selló un claro 3 a 1 frente al Coventry City con dos tantos de Tammy Abraham.

En el último duelo de la jornada, Fleetwood Town venció por 1 a 0 al Sheffield United con el único tanto de Rhys Norrington-Davies.