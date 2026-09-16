La Selección perdió contra Corea del Sur y quedó fuera del Mundial Sub 20 femenino

La Selección Argentina cayó, con lo justo, por 1-0 ante Corea del Sur y quedó fuera en los octavos de final del Mundial Sub 20 femenino

La Selección Argentina cayó, con lo justo, por 1-0 ante Corea del Sur y quedó eliminada en los octavos de final del Mundial Sub 20 femenino 2026. El gol que dejó a la Albiceleste sin el objetivo de hacer historia en la competencia juvenil fue de Boem Yeju a los 33 minutos de la primera parte del encuentro en el estadio Arena Sosnowiec; las asiáticas deberán enfrentar a Italia, que le ganó 5-4 por penales a China, tras el empate 1-1 en tiempo regular.

La Selección Argentina venía de clasificar en el segundo lugar del Grupo A en la fase clasificatoria del Mundial, donde quedó con seis puntos por debajo de Polonia, con quien perdió por goleada por 3-0 en el debut en la competencia; luego se recuperó de manera contundente al vencer por 8-0 a Benín; selló la clasificación en un agónico triunfo por 3-2 a México.

Por su lado, las surcoreanas terminaron en la misma posición en el Grupo C con cuatro puntos por debajo de los siete puntos de Francia; acumularon una victoria, un empate y una derrota. En el comienzo del partido la posesión y las ocasiones claras fueron para Corea del Sur, que tuvo una seguidilla de chances donde Priscila Siben, arquera argentina, tuvo que lucirse para dejar el marcador en 0.

Pero no pudo ser posible por mucho tiempo, debido a que a los 33 minutos, tras un centro desde la derecha y un rechazo que quedó corto dentro del área y fue tomado por Boem Yeju, que abrió y cerró el marcador en 1-0 para que el camino del conjunto nacional en Polonia llegara a su fin.

Con el resultado en desventaja para la Albiceleste, el equipo comandado por Cristiano Meloni reaccionó al instante; dos minutos después del tanto de las asiáticas, a los 35, Mercedes Diz reventó el travesaño rival tras un gran remate desde fuera del área.

En el segundo tiempo, Mechi Diz tuvo de nuevo las más claras para el seleccionado argentino, con dos cabezazos que, al igual que en el primer tiempo, uno se estrelló en el travesaño y el otro fue salvado por la arquera surcoreana.

El equipo argentino volvió a quedar eliminado en los octavos de final, al igual que en el Mundial disputado en Colombia en 2023, donde terminó con una dura goleada por 5-1 ante Alemania.