Hay partidos que empiezan mucho antes del silbatazo inicial y el de este sábado es uno de ellos. Unión volverá a encontrarse con su gente en el 15 de Abril, donde recibirá a Independiente, desde las 16.45, por la décima fecha del Clausura.
Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril
Unión dio a conocer todos los detalles que los hinchas deben conocer para asistir el sábado al 15 de Abril para ver el partido ante Independiente
Por Ovación
A pocas horas del encuentro, el club emitió un comunicado oficial con una serie de indicaciones para los hinchas, con información que será importante tener presente antes de salir rumbo al estadio. La intención es que quienes concurran puedan organizarse con tiempo y evitar inconvenientes al momento de llegar, ingresar y ubicarse en las tribunas. Por eso, desde Unión remarcaron distintos aspectos operativos que deberán ser tenidos en cuenta durante la jornada.
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El escenario será, una vez más, el de una tarde de fútbol con el equipo de Leonardo Madelón jugando como local. Después de la derrota ante Talleres en Córdoba, el Tatengue buscará cambiar la imagen y reencontrarse con un resultado positivo ante un Independiente que llegará al estadio de López y Planes para afrontar una nueva fecha del campeonato.
El comunicado de Unión para el próximo partido en Santa Fe
Partido: UNIÓN frente a Independiente
Día de partido: Sábado 19 de septiembre de 2026
Partido de Primera División: 16.45 horas
Apertura del Estadio: 14.45 horas
Oficina de Socios:
Miércoles, jueves y viernes de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas
Sábado de 9.00 a 13.00 horas
IMPORTANTE:
– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.
» SOCIOS:
– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (septiembre).
– TRAER DNI.
– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.
– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.
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PLATEA PREFERENCIAL BAJA $50.000
PLATEA PREFERENCIAL ALTA $35.000
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PLATEA REDONDA $25.000
» NO SOCIOS
VENTA
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
PRECIOS
ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $50.000
JUBILADOS: $25.000
MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $12.500
PLATEA PREFERENCIAL BAJA $100.000
PLATEA PREFERENCIAL ALTA $85.000
PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $80.000
PLATEA REDONDA $75.000
CALLES – INGRESOS
– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)
– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)
– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)
. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato
INFORMACIÓN ADICIONAL:
– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS