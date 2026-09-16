Uno Santa Fe | Unión | Unión

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Unión dio a conocer todos los detalles que los hinchas deben conocer para asistir el sábado al 15 de Abril para ver el partido ante Independiente

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 17:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Prensa Unión

Hay partidos que empiezan mucho antes del silbatazo inicial y el de este sábado es uno de ellos. Unión volverá a encontrarse con su gente en el 15 de Abril, donde recibirá a Independiente, desde las 16.45, por la décima fecha del Clausura.

• LEER MÁS: Valenti y las cuentas de Unión: "La situación económica es tremendamente complicada"

A pocas horas del encuentro, el club emitió un comunicado oficial con una serie de indicaciones para los hinchas, con información que será importante tener presente antes de salir rumbo al estadio. La intención es que quienes concurran puedan organizarse con tiempo y evitar inconvenientes al momento de llegar, ingresar y ubicarse en las tribunas. Por eso, desde Unión remarcaron distintos aspectos operativos que deberán ser tenidos en cuenta durante la jornada.

• LEER MÁS: Las variantes que piensa Madelón en Unión para jugar contra Independiente

El escenario será, una vez más, el de una tarde de fútbol con el equipo de Leonardo Madelón jugando como local. Después de la derrota ante Talleres en Córdoba, el Tatengue buscará cambiar la imagen y reencontrarse con un resultado positivo ante un Independiente que llegará al estadio de López y Planes para afrontar una nueva fecha del campeonato.

El comunicado de Unión para el próximo partido en Santa Fe

Partido: UNIÓN frente a Independiente

Día de partido: Sábado 19 de septiembre de 2026

Partido de Primera División: 16.45 horas

Apertura del Estadio: 14.45 horas

Oficina de Socios:

Miércoles, jueves y viernes de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas

Sábado de 9.00 a 13.00 horas

IMPORTANTE:

– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.

» SOCIOS:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (septiembre).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

VENTA:

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PLATEA PREFERENCIAL BAJA $50.000

PLATEA PREFERENCIAL ALTA $35.000

PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $30.000

PLATEA REDONDA $25.000

» NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $50.000

JUBILADOS: $25.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $12.500

PLATEA PREFERENCIAL BAJA $100.000

PLATEA PREFERENCIAL ALTA $85.000

PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $80.000

PLATEA REDONDA $75.000

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Unión Independiente Clausura
Noticias relacionadas
las variantes que piensa madelon en union para jugar contra independiente

Las variantes que piensa Madelón en Unión para jugar contra Independiente

zenon ya fue presentado en atlas y union espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

union y una diferencia minima: como llega a nueve fechas respecto del apertura

Unión y una diferencia mínima: cómo llega a nueve fechas respecto del Apertura

union ya tiene arbitro para recibir a independiente en la fecha 10

Unión ya tiene árbitro para recibir a Independiente en la fecha 10

Lo último

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Último Momento
La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

Ovación
La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Policiales
Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Escenario
Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers