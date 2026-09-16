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Benfica dio la nota al derrotar a Milan en el inicio de la Europa League

Milan de Italia sufrió una derrota en su estreno en la Europa League 2 a 0 ante Benfica de Portugal, por la primera fecha de la ronda inicial

16 de septiembre 2026 · 19:53hs
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Benfica dio la nota al derrotar a Milan en el inicio de la Europa League

Milan de Italia sufrió una derrota sorprendente en su estreno en la Europa League 2026/27, 2 a 0 ante Benfica de Portugal, por la primera fecha de la primera ronda. La visita se impuso con goles del delantero Dodi Lukébakio, a los 16 minutos del primer tiempo, y del extremo Jakub Kamiski, a los ocho minutos del segundo tiempo.

La derrota ubica al conjunto italiano en el lote de los últimos de la tabla, mientras que el Benfica se ubica entre los punteros del certamen, con tres puntos, al igual que el Sparta Praga, el Bayer Leverkusen, el Olympique de Lyon, el Olympiacos, la Omonia Nicosia de Chipre y el Sunderland.

Además, el mencionado Olympique de Lyon derrotó por 2-1 al Anderlecht belga, con el ingreso desde el banco del futbolista argentino Nicolás Tagliafico, mientras que el Sunderland inglés le ganó por la mínima al AZ Alkmaar neerlandés en su regreso a los certámenes continentales.

Luego de una temporada de ausencia en copas europeas, el Milan no tuvo un buen regreso y cayó por 2 a 0 en condición de local, en el mítico estadio San Siro.

El autor del primer gol de la noche fue el atacante Dodi Lukébakio, que recibió por el costado derecho del frente de ataque cuando iban 16 minutos de la primera parte, se cerró hacia la frontal del área y sacó un buen zurdazo al segundo poste, que se metió por el palo derecho del arquero Mike Maignan.

Ya en la segunda mitad, a los ocho minutos, el lateral Souffian El Karouani llegó al fondo por el costado izquierdo y metió un centro atrás preciso para que Kamiski ponga el borde interno del pie derecho y marque el 2-0 final.

Entre el amplio número de jugadores argentinos del conjunto portugués, el extremo Gianluca Prestianni jugó durante los últimos 20 minutos del partido, mientras que los mediocampistas Enzo Barrenechea y Claudio "Diablito" Echeverri vieron el partido desde el banco de suplentes.

Más del inicio de la Europa League

Por su lado, el Olympique de Lyon ganó por 2 a 1 con los goles tempraneros de Noah Nartey y Keito Nakamura, con descuento por parte del juvenil Mihajlo Cvetkovi, mientras que el Sunderland ganó en su primer partido por una copa europea desde 1974, con un triunfo por la mínima ante el AZ Alkmaar, con gol de penal del mediocampista Enzo Le Fée.

Benfica Milan Europa League
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