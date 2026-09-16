Sin acuerdo en la paritaria del colectivo: la UTA rechazó la oferta de FATAP del 10,5% y la negociación pasó a un cuarto intermedio

El gremio consideró "absolutamente insuficiente" el incremento salarial del 10,5% propuesto para octubre y denunció irregularidades en las condiciones de trabajo . Las partes se volverán a reunir el próximo miércoles 23 de septiembre en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Sin acuerdo paritario: la UTA rechazó la oferta de FATAP para los colectivos del interior.

La negociación paritaria para el transporte de pasajeros del interior del país sumó un nuevo capítulo sin entendimiento. En el marco de una audiencia celebrada en la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó la propuesta formulada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que consistía en una suba salarial del 10,5% a abonarse durante octubre de 2026.

La oferta empresaria preveía aplicar dicho porcentaje sobre los sueldos básicos y los viáticos vigentes, desglosado en dos tramos a liquidarse el cuarto día hábil de octubre y el día 20 del mismo mes. Sin embargo, la representación sindical desestimó de plano la proposición al considerarla insuficiente para recomponer el poder adquisitivo de los choferes y advirtió sobre el deterioro de las condiciones operativas y laborales de los conductores.

Por su parte, la cámara empresarial justificó la limitación de la oferta en la severa crisis económica y financiera que atraviesan los prestadores del servicio fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras el desacuerdo, la autoridad laboral dispuso fijar un cuarto intermedio y citó a una nueva audiencia presencial para el miércoles 23 de septiembre a las 15:00.

"La propuesta resulta absolutamente insuficiente para el contexto económico actual. Exigimos además que se regularicen los diagramas de trabajo, los descansos de 12 horas entre jornadas y la entrega de ropa de servicio", indicaron desde el gremio UTA durante la audiencia en la Secretaría de Trabajo.

Cuestionamientos sindicales y reclamo al financiamiento provincial

El debate paritario expuso dos visiones contrapuestas sobre el funcionamiento del sistema:

Denuncias por condiciones laborales: la UTA intimó a las empresas a corregir de inmediato supuestos incumplimientos en los descansos mínimos entre vueltas y turnos, la falta de indumentaria reglamentaria y la asignación de frecuencias severamente ajustadas que obligan a exceder límites de velocidad para cumplir los cronogramas.

Presión empresarial por subsidios: FATAP volvió a insistir en que los gobiernos provinciales y municipales deben intervenir activamente en el sostenimiento del sistema. En ese sentido, solicitó formalmente a la Nación que convoque a las jurisdicciones locales y al Consejo Federal de Transporte (COFETRA) a las mesas de negociación.