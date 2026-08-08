Independiente recibe a Platense en el estreno de Palermo

Independiente recibirá este sábado a Platense desde las 21.30, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El Rojo intentará recuperarse luego de su caída ante Vélez, mientras que el Calamar tendrá el estreno de Martín Palermo como entrenador, en un partido importante para ambos conjuntos de la Zona B.

Independiente quiere volver a ganar

El equipo de Gustavo Quinteros comenzó el campeonato con dos triunfos consecutivos, frente a Estudiantes y Newell's, pero perdió su invicto en la última jornada ante Vélez. Ahora, el conjunto de Avellaneda buscará hacerse fuerte nuevamente como local y no perder contacto con los equipos que pelean en la parte alta de la clasificación. El entrenador mantendría una estructura similar, con Rodrigo Rey en el arco y Gabriel Ávalos como principal referencia ofensiva.

El regreso de Palermo

Platense atraviesa una situación mucho más complicada. La goleada 4-0 sufrida ante Talleres provocó la salida de Walter Zunino y abrió la puerta al regreso de Martín Palermo. El histórico goleador asumió nuevamente al frente del Calamar, acompañado por Diego Cagna y Damián Leyes como ayudantes. Su contrato se extenderá hasta diciembre de 2028.

El equipo acumula apenas 17 puntos en 19 partidos y ocupa el puesto 27 de la tabla anual, con solamente cuatro victorias durante la temporada.

Un debut antes de la Libertadores

El estreno de Palermo llega en un momento especialmente importante para Platense. La próxima semana comenzará una serie histórica para el club: disputará los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido, con el primer encuentro en Vicente López. Por eso, el nuevo entrenador buscará utilizar este partido para recuperar confianza y ordenar a un plantel que viene golpeado. La derrota ante Talleres también dejó un clima de tensión entre los futbolistas y los hinchas, con fuertes reclamos después del encuentro, especialmente dirigidos al capitán Ignacio Vázquez.

El Rojo busca aprovechar el momento

Independiente intentará sacar ventaja de la situación de su rival y conseguir tres puntos que le permitan volver a acercarse a los primeros puestos.

Para Platense, en cambio, sumar en Avellaneda significaría comenzar el nuevo ciclo con una señal positiva y llegar con mayor tranquilidad al desafío internacional.

El partido será arbitrado por Nicolás Ramírez, con Diego Bonfa y Walter Ferreyra como asistentes. Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Martín Palermo.

Hora y escenario

Independiente y Platense se enfrentarán este sábado desde las 21.30, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El Rojo buscará recuperarse ante su gente, mientras que Palermo tendrá la misión de iniciar su segundo ciclo en Platense con un resultado que permita cambiar el ánimo antes del gran desafío por la Copa Libertadores.