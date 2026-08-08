Tras la polémica por el video y las 61 infracciones de tránsito, Dolzani promete dar charlas de seguridad vial

El senador provincial aseguró que buscará transformar el episodio en una campaña de concientización y adelantó que quiere recorrer escuelas y realizar videos sobre educación vial

El senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Dolzani , volvió a referirse este jueves a la polémica que se desató luego de que difundiera un video en el que se lo veía conduciendo por una ruta santafesina mientras utilizaba el celular y sostenía un mate , una conducta que derivó en la suspensión preventiva de su licencia de conducir y en la revelación de que acumula 61 infracciones de tránsito por casi 16 millones de pesos .

Tras participar de la sesión de la Cámara alta provincial , el legislador habló con la prensa y aseguró que intentará convertir el episodio en una experiencia de aprendizaje . "Somos seres humanos. Lo dije desde el primer momento. Cada uno de nosotros puede cometer un error", afirmó.

“He cometido un error” dijo el senador por San Javier Oscar Dolzani, a quien se le retiró la licencia de conducir por faltas de tránsito viralizadas en un video. pic.twitter.com/D2JfNyxHq0 — Mario Galoppo (@mariogaloppo) August 6, 2026

Dolzani reconoció nuevamente que su conducta fue inapropiada y sostuvo que pretende utilizar lo ocurrido para promover la educación vial. "He cometido un error bastante grosero, que no es para tomar de ejemplo. Esto me servirá también para recorrer escuelas, hacer videos virales con lo bueno y las cosas que tenemos que aprender. Mostrarle a la juventud y a la sociedad que el ser humano se equivoca, que hay cosas que están mal y que no hay que volver a hacer", expresó.

El senador ya había pedido disculpas públicamente apenas se viralizó el video y, posteriormente, la Agencia Provincial de Seguridad Vial suspendió preventivamente su licencia, le ordenó realizar un curso de reeducación vial, rendir nuevamente los exámenes de aptitud para conducir y presentarse ante el Juzgado de Faltas correspondiente.

La situación tomó aún mayor repercusión cuando trascendió el historial de infracciones del legislador. Según el registro oficial, Dolzani acumula 61 actas por casi 16 millones de pesos, la mayoría por exceso de velocidad.

Consultado sobre la repercusión del caso, el legislador también reveló que mantuvo una conversación con el gobernador Maximiliano Pullaro. "Hablé con el gobernador, más como amigo que como gobernador. Me dio su apoyo. Yo reconocí que somos seres humanos, nos podemos equivocar. Me he equivocado y ahora a levantar la cabeza y que este error pueda servir para mostrarle a la sociedad las cosas que no hay que hacer", señaló.

Dolzani insistió en que asumió su responsabilidad desde el primer momento y reiteró que buscará que el episodio sirva para reforzar la concientización sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente entre los jóvenes.

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