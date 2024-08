Atlético Tucumán venció en el epílogo a San Lorenzo y lo dejó muy complicado

Embed - ¡EL CICLÓN DURMIÓ Y EL DECANO LO GANÓ EN LA ÚLTIMA! | San Lorenzo 0-1 Atlético Tucumán | RESUMEN

La primera llegada de peligro la tuvo el Ciclón a los 15 minutos en una buena jugada en ataque que terminó con un remate del defensor Elías Báez, pero el arquero rival Tomás Durso logró contener por lo bajo.

Poco después, Báez salvó en la línea lo que pudo ser el gol de Tesuri, siendo esta la situación más clara, a favor de la visita, en la primera parte. Si bien los dirigidos por Romagnoli se mostraron superiores, Atlético Tucumán aprovechó los espacios que dejó la defensa local y, con menos llegadas al área que San Lorenzo, consiguió generar más peligro.

En la segunda parte, San Lorenzo tuvo la posibilidad de abrir el marcador cuando el delantero Nahuel Bustos se animó a pegarle al arco, la pelota pegó en el travesaño y le quedó a Reali, quien remató de forma débil y no consiguió definir.

En el adicional, a solo un minuto del final del partido, el equipo tucumano logró el gol, cuando Tesuri controló un envío desde la derecha y definió solo con el arquero.

Con la victoria, el equipo tucumano sumó 4 triunfos seguidos y mantiene un invicto de 8 partidos. Una realidad completamente diferente a la del conjunto dirigido por Romagnoli, quien acumula 4 encuentros sin ganar y despertó el malestar en su público.

Síntesis del partido entre San Lorenzo y Atlético Tucumán

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Oscar Arias, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Nicolás Tripicchio; Elías Baez, Elián Mateo Irala; Iván Leguizamón, Nahuel Barrios, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Leandro Romagnoli.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Moisés Brandán, Matías de los Santos, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Justo Giani; Luis Miguel Rodríguez y Mateo Bajamich. DT: Facundo Sava.

Gol en el segundo tiempo: 45 (+4)m Renzo Tesuri.

Cambios en el segundo tiempo: 0m Matías Coronel por Justo Giani (AT) y Marcelo Estigarribia por Luis Miguel Rodríguez (AT); 11m Nicolás Castro por Guillermo Acosta (AT); 13m Nahuel Bustos por Iván Leguizamón (SL) y Andrés Vombergar por Nahuel Barrios (SL); 29m Néstor Breitenbruch por Moisés Brandán (AT); 36m Facundo Bruera por Oscar Arias (S); 45 (+2)m Gianluca Ferrari por Adrián Sanchez (AT) y Gonzalo Luján por Jhohan Romaña (SL).

Estadio: San Lorenzo.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Ariel Penel.