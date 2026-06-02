Tragedia en Tucumán: murió una familia oriunda de Esperanza tras chocar contra un camión en la Ruta 38

En el siniestro fallecieron un matrimonio oriundo de la ciudad de Esperanza y uno de sus hijos. Una niña de 2 años sobrevivió y permanece internada bajo observación médica

En las últimas horas se conoció la noticia de la muerte de tres integrantes de una familia con raíces santafesinas en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 38 , a la altura de La Cocha, en la provincia de Tucumán.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Damián José Quaino , de 39 años, y Florencia Isabel De Carlo , de 36, quienes eran oriundos de Esperanza y actualmente residían en la localidad tucumana de La Cocha. Junto a ellos viajaban sus hijos, Francesco Quaino , de 9 años, y Paulina Quaino , de apenas 2.

De acuerdo con las primeras informaciones, la familia se desplazaba en una camioneta Volkswagen Amarok V6 cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó contra la parte trasera de un camión cañero con acoplados cargados que circulaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del violento choque, el matrimonio falleció en el lugar. En tanto, Francesco fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La única sobreviviente del siniestro es la pequeña Paulina Quaino, quien permanece internada bajo observación médica mientras evoluciona favorablemente, según trascendió de manera preliminar.

Operativo de rescate y peritajes

Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos de los Bomberos Voluntarios de La Cocha y de Juan Bautista Alberdi, junto con personal policial, equipos de Defensa Civil y peritos especializados. Las tareas se concentraron en el rescate de las víctimas y en la reconstrucción de la mecánica del siniestro para determinar las causas exactas del impacto.

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