Preselección Masculina de Juveniles: manos a la obra en cancha de Rivadavia

La preselección masculina de Juveniles arrancó los trabajos bajo las órdenes de Sebastián Puñet, en Rivadavia, de cara al Interasociaciones de Cañada de Gómez.

Con una destacada convocatoria, la Preselección masculina Juvenil de la Asociación Santafesina de Básquetbol (ASB) inició este martes su camino de preparación con vistas al Interasociaciones que se disputará en Cañada de Gómez el primer fin de semana de mayo.

La jornada tuvo lugar en el gimnasio Exequiel Cerati de Rivadavia Juniors, donde los jóvenes talentos comenzaron a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Sebastián Puñet. El entrenador estará acompañado por Valentín Rinaudo e Ignacio Bernardi, mientras que la preparación física estará a cargo de Julieta Saavedra.

El inicio de los entrenamientos contó además con la presencia de las autoridades de la ASB. El presidente Andrés Dentesano y el vicepresidente Horacio Sosa fueron los encargados de dar la bienvenida al plantel, marcando la importancia de este nuevo proceso formativo dentro de la competencia provincial.

En cuanto a la planificación, el grupo tendrá continuidad inmediata en esta primera etapa, ya que volverá a entrenarse este miércoles 25 de marzo desde las 13, nuevamente en el estadio de Rivadavia Juniors.

De esta manera, la ASB comienza a delinear su preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a una de las citas más relevantes del calendario, apostando al desarrollo y consolidación de sus jóvenes promesas.