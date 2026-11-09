Entre el 6 y el 9 de noviembre, la provincia registró una ocupación hotelera promedio superior al 69 % y más de 50 eventos en distintas localidades. Rosario y Coronda concentraron algunas de las convocatorias más importantes, con 300.000 asistentes en Colectividades y 80.000 en la Fiesta Nacional de la Frutilla.

Fin de semana largo: más de 112.000 visitantes llegaron a Santa Fe y el impacto económico superó los $20.000 millones

El fin de semana largo del 6 al 9 de noviembre dejó un importante movimiento turístico y económico en Santa Fe. De acuerdo con los datos del Observatorio Turístico Provincial, más de 112.900 visitantes recorrieron distintos puntos del territorio y el impacto económico superó los $20.271 millones .

El relevamiento contabilizó 37.648 turistas que se alojaron al menos una noche y otros 75.296 excursionistas que realizaron visitas durante el día. El gasto diario promedio por turista fue estimado en $114.790.

La actividad estuvo acompañada por una agenda de más de 50 eventos distribuidos en distintas regiones de la provincia, que reunieron en conjunto a más de 600.000 asistentes. En materia de alojamiento, la ocupación promedio provincial superó el 69 %, mientras que los alquileres turísticos temporarios alcanzaron el 87 % y hubo localidades con establecimientos que completaron su capacidad.

Rosario y Coronda, entre las grandes convocatorias

La Región Sur concentró más de 400.000 asistencias a distintas propuestas. En Rosario, la Fiesta Nacional de las Colectividades volvió a ser uno de los principales atractivos: durante sus primeras tres noches reunió a 300.000 personas.

La agenda rosarina también tuvo un acontecimiento destacado con la presentación de Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, que brindó un show ante un Salón Metropolitano colmado. A esa propuesta se sumaron las dos presentaciones de Ciro y Los Persas en el Anfiteatro Municipal, la Serie Mundial de Poker en City Center y las definiciones del Torneo Regional del Litoral de Rugby.

En la Región Centro, las celebraciones populares y culturales convocaron a más de 140.000 personas. Uno de los principales focos fue Coronda, donde la Fiesta Nacional de la Frutilla reunió a 80.000 asistentes durante sus jornadas, con espectáculos de Turf y Destino San Javier.

También se destacaron la Fiesta Santafesina del Fernet en María Susana, con 4.000 participantes; la Fiesta del Choripán Casero en Providencia; el espectáculo “La Cúpula”, de Flavio Mendoza, en la ciudad de Santa Fe, y las competencias del MX Santafesino.

Por su parte, la Región Norte y el corredor de la costa superaron los 60.000 asistentes. Entre las propuestas se encontraron la Fiesta Provincial de la Zanahoria, que reunió a 3.000 personas, y el octavo Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike en Cayastá.

El impacto en la actividad turística

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el movimiento económico generado durante el fin de semana y señaló que el turismo tiene incidencia en distintos sectores, desde los alojamientos y comercios hasta el transporte y las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, vinculó los niveles de ocupación con la diversidad de propuestas que ofrece la provincia, entre ellas las fiestas populares, los espectáculos y las actividades relacionadas con los ríos.

El balance del fin de semana volvió a mostrar el peso de los eventos como atractivo turístico en Santa Fe, con convocatorias que se distribuyeron entre distintas localidades y generaron movimiento en las economías regionales.