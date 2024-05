Báez y Etcheverry buscan avanzar en el Masters 1000 de Roma

El argentino había debutado con un triunfo en Roma ante el serbio Dusan Lajovic (64°) por 7-6 (3) y 7-6 (6). El resultado habla por sí solo y da cuenta de un cotejo más que parejo que se terminó resolviendo por detalles.

En este 2024, el tenista de 23 años lleva 19 victorias y 10 derrotas. Además, logró consagrarse campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro y el 250 de Santiago.

Rune, por su lado, inició con éxito su camino en el Masters 1000 romano luego de vencer al local Luca Nardi (81°) por 6-4 y 6-4. El oriundo de Gentofte defiende ni más ni menos que la final alcanzada durante el 2023 (perdió ante Daniil Medvedev en sets corridos).

El historial entre ambos favorece al danés con dos victorias y una derrota. En polvo de ladrillo, no obstante, se encuentra igualado: el europeo triunfó en Santiago (2021) y el sudamericano en Buenos Aires (2022).

Etcheverry quiere más en el Masters 1000 de Roma

El platense logró debutar con éxito al imponerse ante el brasileño Thiago Seyboth Wild (61°) por 6-3 y 7-5. Luego de la buena performance que mostró en el ATP 500 de Barcelona, llegó a las semifinales, no pudo mostrar buenas actuaciones en las siguientes semanas.

En el Masters 1000 de Madrid perdió en su primer partido ante el canadiense Denis Shapovalov en sets corridos. Posteriormente, en el Challenger de Aix en Provence cayó en su segunda presentación contra el español Jaume Munar.

El oriundo de Breslavia, por otro lado, viene de superar a Rafael Nadal (305°) por 6-1 y 6-3 en lo que fue el último partido del manacorí en el Foro Itálico. El exnúmero 1 del mundo, supo ganar el torneo en diez ocasiones: 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 y 2021.

La actuación más destacada de Hurkacz en lo que va del 2024 fue el título en Estoril. En el ATP disputado en Portugal, el europeo consiguió su primer título sobre polvo de ladrillo.

La Pietrangeli será la que albergue el encuentro entre el polaco y el argetino. El mismo se dará en el cuarto turno después de que se enfrenten: Madison Keys vs. Sorana Cirstea, Alexandre Muller vs. Andrey Rublev y Rebecca Sramkova vs. Jelena Ostapenko.