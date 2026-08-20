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Progresar Obligatorio: abrió la segunda convocatoria 2026 y hay tiempo hasta el 4 de septiembre

La segunda convocatoria del programa Progresar Obligatorio está abierta. La beca es para acompañar la permanencia y finalización de estudios

20 de agosto 2026 · 09:39hs
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Progresar Obligatorio: abrió la segunda convocatoria 2026 y hay tiempo hasta el 4 de septiembre

Jose Busiemi

Progresar Obligatorio: abrió la segunda convocatoria 2026 y hay tiempo hasta el 4 de septiembre

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, abrió la segunda convocatoria 2026 de Progresar Obligatorio, una de las líneas de becas destinadas a acompañar a estudiantes que cursan la educación obligatoria. La inscripción comenzó el 10 de agosto y permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre de 2026.

El trámite es gratuito, personal y se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa.

Quiénes pueden acceder a Progresar Obligatorio

La línea está dirigida, en términos generales, a jóvenes de entre 16 y 24 años que sean alumnos regulares de una institución educativa y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

También existen ampliaciones del límite de edad para determinados grupos priorizados, de acuerdo con la normativa vigente. Entre los requisitos generales se encuentran ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI.

Además, los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

La asistencia a clases es un requisito clave

Uno de los aspectos centrales de la beca es la regularidad escolar. La asistencia a la institución educativa será evaluada mediante las certificaciones correspondientes.

Por eso, mantener una asistencia adecuada no es solamente una cuestión académica: un registro negativo de presencialidad puede derivar en la suspensión de la beca.

A esto se suma el cumplimiento de las condiciones académicas previstas por el programa.

Actividades formativas: otro requisito para el cobro completo

Los beneficiarios también deben participar en Actividades de Extensión Formativa, propuestas vinculadas con las trayectorias educativas y destinadas a ampliar la experiencia de aprendizaje más allá de los contenidos habituales de la escuela.

Estas actividades pueden adoptar diferentes formatos, como talleres, cursos, jornadas, proyectos escolares, ferias, propuestas deportivas, actividades vinculadas con ciudadanía digital, educación financiera u orientación vocacional y laboral, entre otras.

El cumplimiento y la acreditación de estas actividades forman parte de las condiciones necesarias para acceder al cobro completo del beneficio.

LEER MÁS: El Gobierno flexibilizó los requisitos de los Vouchers Educativos: qué cambia para las familias

Cómo se realiza la inscripción

El trámite es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios. Para comenzar, el estudiante debe contar con una cuenta activa en Mi Argentina, que se utiliza para validar su identidad.

El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar a la plataforma oficial de Progresar.
  • Seleccionar la opción correspondiente a Progresar Obligatorio.
  • Acceder con las credenciales de Mi Argentina.
  • Completar la información solicitada y los datos académicos.
  • Enviar el formulario de inscripción.

También es necesario contar con una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del estudiante, donde se depositará el beneficio. No se puede informar una cuenta perteneciente a otra persona.

Cuánto tiempo se cobra en la segunda convocatoria

La cantidad de cuotas depende del momento en que se realiza la inscripción. Quienes ingresan en la segunda convocatoria reciben seis cuotas mensuales, frente a las doce correspondientes a quienes se inscriben en la primera convocatoria.

El esquema contempla cuotas regulares y componentes vinculados al cumplimiento de las condiciones académicas y de las actividades formativas.

Una oportunidad que requiere compromiso

Progresar Obligatorio no funciona únicamente como una ayuda económica: el beneficio está asociado a la permanencia, la regularidad y la finalización de los estudios.

Por eso, para los estudiantes que cumplan con los requisitos, la segunda convocatoria representa una oportunidad para acceder a un acompañamiento económico durante el tramo final del ciclo lectivo, pero también implica asumir una serie de responsabilidades vinculadas con la asistencia y la trayectoria educativa.

Fecha clave

La inscripción a la segunda convocatoria de Progresar Obligatorio permanece abierta hasta el 4 de septiembre de 2026.

La inscripción es gratuita y debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales del programa.

Más información e inscripción: Argentina.gob.ar – Progresar

Progresar estudiantes Capital Humano Becas
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