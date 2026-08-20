La Legislatura de Santa Fe reconoció a Unicef Argentina por sus 40 años de trabajo

La Cámara de Diputados entregó el Diploma de Honor a Unicef Argentina por su trayectoria en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El reconocimiento coincidió con un nuevo convenio para fortalecer una agenda conjunta en la provincia

Unicef Argentina recibió este miércoles el Diploma de Honor de la Cámara de Diputados de Santa Fe , en reconocimiento a sus 40 años de trabajo en el país y a su trayectoria en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes . En el mismo acto, el Senado provincial hizo entrega de una distinción a la organización.

El evento fue encabezado por Clara García , presidenta de la Cámara; los diputados Gisel Mahmud —autora del proyecto—, Fabián Cejas, Sergio Rojas y Astrid Hummel; y el senador departamental Paco Garibaldi . En representación de UNICEF participaron María Elena Úbeda Castillo , representante adjunta en Argentina; Sebastián Waisgrais, especialista de Monitoreo e Inclusión Social; y Fernanda Potenza, Oficial de Política Social y Coordinadora de MUNA.

La Legislatura santafesina reconoció a Unicef Argentina gentileza

“Pensar en la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes en un momento tan complejo es pensar en UNICEF, pero no solo celebrar el camino recorrido en estos 40 años, sino también abrir caminos nuevos”, reflexionó Clara García.

La presidenta de la Cámara recordó además que el gobernador Maximiliano Pullaro y sus equipos firmaron un convenio con Unicef para trabajar en políticas vinculadas con las infancias y destacó la importancia de la articulación entre los distintos poderes del Estado y la sociedad civil.

A su turno, María Elena Úbeda Castillo agradeció la distinción y sostuvo que el reconocimiento de la Legislatura representa también un compromiso para continuar acompañando el trabajo que realiza Santa Fe.

La representante adjunta de Unicef en Argentina destacó especialmente el acuerdo firmado con el Gobierno provincial, que permitirá definir una agenda de trabajo durante 2026 y 2027, orientada a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Tenemos que asegurar especialmente los derechos de quienes hoy atraviesan situaciones de vulneración y construir sociedades más equitativas e inclusivas”, sostuvo Úbeda Castillo. Además, remarcó que no es posible pensar nuevos modelos productivos y de desarrollo económico sin colocar los derechos de las infancias en el centro.

El foco en la pobreza y las nuevas vulneraciones

La diputada Gisel Mahmud, autora del proyecto de reconocimiento, repasó algunos datos sobre la situación de las infancias en Argentina y advirtió que cuatro de cada diez niños viven en hogares pobres.

La legisladora también puso el foco en las nuevas vulneraciones de derechos vinculadas con las pantallas, Internet y las redes sociales, y remarcó que los sectores más vulnerables son los que requieren mayores niveles de protección.

Mahmud destacó en este sentido la importancia de la articulación entre los distintos niveles y poderes del Estado y valoró el convenio entre Santa Fe y Unicef.

La diputada señaló además que existen iniciativas legislativas para actualizar la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, contemplando las nuevas problemáticas que surgen en los entornos digitales. También mencionó un proyecto de la diputada Lionella Cattalini para fortalecer la protección de la primera infancia.

El Senado también distinguió a Unicef

Durante el acto, el senador Paco Garibaldi hizo entrega de una distinción del Senado de Santa Fe y destacó el rol de Unicef como organización referente en la defensa de los derechos de las infancias.

Garibaldi remarcó la importancia de escuchar la opinión de niñas y niños antes de tomar decisiones que impactan en sus vidas y advirtió que todavía existen muchos chicos que no tienen garantizados sus derechos básicos. “Son los más vulnerables, los que menos herramientas tienen”, sostuvo el senador.

También participaron del encuentro Juan Cruz Giménez, defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes; Viviana González, de CONIN; Silvana Mana, de Los Sin Techo; y Mónica Cavallero, del Banco de Alimentos.

Unicef Argentina: 40 años de trabajo

Unicef llegó a la Argentina en 1985 y desde entonces trabaja junto al Estado, organizaciones de la sociedad civil y otros actores en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante estas cuatro décadas, la organización acompañó políticas relacionadas con salud, educación, protección social y prevención de las violencias.

Entre las iniciativas impulsadas se encuentran la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las Maternidades Seguras y Centradas en la Familia y las Secundarias Rurales mediadas por tecnologías.

Unicef también desarrolló campañas y eventos de alcance nacional, como “UNICEF por la Educación” y “Un Sol para los Chicos”.

En situaciones de emergencia, como la crisis de 2001, las inundaciones en Santa Fe y la pandemia de COVID-19, el organismo brindó asistencia y acompañamiento a las poblaciones más afectadas.

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