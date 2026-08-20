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Barrio Candioti Norte: robaron 24.000 dólares y más de $20.000.000 de la droguería Federal Pharma

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en un comercio ubicado en Pedro Díaz Colodrero al 1800. Presuntamente, dos personas ingresaron por una ventana tras romper las rejas y se llevaron el dinero que estaban distribuidos en distintas oficinas

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de agosto 2026 · 09:13hs
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Barrio Candioti Norte: robaron 24.000 dólares y más de $20.000.000 de la droguería Federal Pharma

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Barrio Candioti Norte: robaron 24.000 dólares y más de $20.000.000 de la droguería Federal Pharma

Durante la madrugada de este jueves, delincuentes cometieron un importante robo en la droguería Federal Pharma, ubicada en calle Pedro Díaz Colodrero al 1836, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

Tras conocerse el hecho, acudieron al lugar oficiales de la Seccional 5.ª y del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) de la Policía de Santa Fe.

Presuntamente, dos personas cuya identidad se desconoce ingresaron a la droguería a través de una ventana, luego de romper las rejas

Presuntamente, dos personas cuya identidad se desconoce ingresaron a la droguería a través de una ventana, luego de romper las rejas

Robo de dinero

En el lugar, los efectivos entrevistaron al damnificado, un hombre de 55 años, quien informó que, presuntamente, dos personas cuya identidad se desconoce ingresaron a la droguería a través de una ventana, luego de romper las rejas.

Una vez dentro del comercio, los delincuentes sustrajeron 24.000 dólares y una suma estimada en 20 millones de pesos, dinero que se encontraba distribuido en distintas oficinas del establecimiento.

Testigos e imágenes

Los oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino realizaron una recorrida por la zona en busca de vecinos que pudieran aportar información sobre el hecho.

Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en el sector, cuyas imágenes podrían resultar de utilidad para avanzar en la investigación e identificar a los responsables del millonario robo.

En el lugar también trabajaron agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Peritajes criminalísticos e investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I, departamento La Capital, que posteriormente puso el hecho en conocimiento del fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la identificación de todas las personas que pudieran aportar información como testigos y la constatación de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran haber registrado el accionar de los delincuentes.

También dispuso el secuestro de las imágenes que resulten de interés para la investigación y la realización de los correspondientes peritajes criminalísticos, tareas que quedaron a cargo de los especialistas del área Científica de la PDI.

El hecho fue calificado provisoriamente como robo, mientras continúan las actuaciones para esclarecer cómo se produjo el ingreso y dar con los responsables.

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