Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

Banfield y Belgrano se enfrentan con la obligación de sumar de a tres

Banfield y Belgrano se miden este lunes por la cuarta fecha del Clausura 2026, con cuatro puntos cada uno y objetivos diferentes en la Zona B del torneo.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 12:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Banfield y Belgrano se enfrentan con la obligación de sumar de a tres

Banfield y Belgrano se enfrentarán este lunes desde las 19 en el estadio Florencio Sola, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos suman cuatro puntos en la Zona B y llegan con necesidades diferentes, aunque comparten el objetivo de conseguir una victoria que les permita escalar posiciones y afrontar con mayor tranquilidad las próximas jornadas del campeonato.

LEER MAS: Unión recibe a Central Córdoba con el desafío de volver a ganar en el 15 de Abril

Belgrano llega con varias bajas

El conjunto cordobés, actual campeón del fútbol argentino, comenzó el certamen con un triunfo ante Rosario Central, pero luego perdió frente a Argentinos Juniors y empató sin goles contra Tigre. Por eso, Ricardo Zielinski buscará que sus dirigidos vuelvan a encontrar el funcionamiento que mostraron durante el inicio del campeonato.

El entrenador tendrá varias complicaciones para conformar el equipo. Adrián Sánchez y Santiago Longo fueron expulsados en la última jornada, mientras que Franco Vázquez todavía debe cumplir una fecha de suspensión.

A esas ausencias se sumó Nicolás “Uvita” Fernández, quien quedó fuera de la convocatoria debido a un cuadro gripal. Ante este panorama, Zielinski deberá resolver cómo reorganizar el mediocampo y no se descarta que Santino Gatti tenga su estreno o que Hernandes y González Metilli conformen una sociedad poco habitual.

Belgrano necesita volver a ganar para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos y recuperar las buenas sensaciones de las primeras fechas.

Banfield quiere hacerse fuerte en casa

El equipo dirigido por Pedro Troglio también afronta el encuentro con la necesidad de conseguir un resultado positivo. Banfield viene de empatar frente a Estudiantes de Río Cuarto y sabe que una victoria en condición de local puede ser determinante para mejorar su situación.

Además de pensar en la clasificación a los octavos de final, el conjunto del Sur debe prestar especial atención a la tabla de promedios. Actualmente ocupa el puesto 27 y se encuentra apenas tres puntos por encima de Sarmiento, que marca la zona de mayor preocupación.

Por eso, sumar de a tres en el Florencio Sola aparece como una prioridad para el Taladro, que intentará aprovechar la localía para alejarse de la zona comprometida y, al mismo tiempo, mantenerse con posibilidades de avanzar en el certamen.

Probable formación de Banfield: Sanguinetti; Arboleda, Meriano, Abraham; López García, Esquivel, Pais, Gómez; Zalazar, Perrotta y Sepúlveda.

Probable formación de Belgrano: Cardozo; Morales, Maldonado, López, Spörle; Rigoni, Hernandes o Gatti, González Metilli, Velázquez; Zelarayán y Passerini.

Banfield Belgrano
Noticias relacionadas
thiago almada firmo con river hasta 2030 y ya se prepara para su debut

Thiago Almada firmó con River hasta 2030 y ya se prepara para su debut

colon y la decision de juan cruz robledo que termino en penal

Colón y la decisión de Juan Cruz Robledo que terminó en penal

murio don nelson, la leyenda de la nba que conquisto titulos y revoluciono el basquet.

Murió Don Nelson, la leyenda de la NBA que conquistó títulos y revolucionó el básquet.

la gran final del apertura de liga santafesina se jugara en el estadio 15 de abril de union.

La gran final del Apertura de Liga Santafesina se jugará en el estadio 15 de Abril de Unión.

Lo último

Preocupación en Independiente: Jonathan De Irastorza sufrió una grave lesión

Preocupación en Independiente: Jonathan De Irastorza sufrió una grave lesión

Celta quiere a Exequiel Zeballos, pero Boca espera una oferta mayor

Celta quiere a Exequiel Zeballos, pero Boca espera una oferta mayor

Thiago Almada firmó con River hasta 2030 y ya se prepara para su debut

Thiago Almada firmó con River hasta 2030 y ya se prepara para su debut

Último Momento
Preocupación en Independiente: Jonathan De Irastorza sufrió una grave lesión

Preocupación en Independiente: Jonathan De Irastorza sufrió una grave lesión

Celta quiere a Exequiel Zeballos, pero Boca espera una oferta mayor

Celta quiere a Exequiel Zeballos, pero Boca espera una oferta mayor

Thiago Almada firmó con River hasta 2030 y ya se prepara para su debut

Thiago Almada firmó con River hasta 2030 y ya se prepara para su debut

Hay que venir a vivir acá: La Criolla, el pequeño pueblo santafesino que ya tiene dos ganadores del Quini 6

"Hay que venir a vivir acá": La Criolla, el pequeño pueblo santafesino que ya tiene dos ganadores del Quini 6

Grave estado de deterioro: la Justicia Federal ordenó la urgente reparación de tres rutas nacionales en Santa Fe

"Grave estado de deterioro": la Justicia Federal ordenó la urgente reparación de tres rutas nacionales en Santa Fe

Ovación
La gran final del Apertura de Liga Santafesina se jugará en el estadio 15 de Abril de Unión.

La gran final del Apertura de Liga Santafesina se jugará en el estadio 15 de Abril de Unión.

Rosario fue escenario del 106° Campeonato Nacional de Mayores de Atletismo

Rosario fue escenario del 106° Campeonato Nacional de Mayores de Atletismo

El Rey Balbuena volvió a dejar su marca en el Centro Gallego de Santa Fe

El Rey Balbuena volvió a dejar su marca en el Centro Gallego de Santa Fe

Santa Fe reunió a más de 300 personas en una jornada regional de Newcom

Santa Fe reunió a más de 300 personas en una jornada regional de Newcom

Regatas de Santa Fe consiguió festejar como visitante en Buenos Aires

Regatas de Santa Fe consiguió festejar como visitante en Buenos Aires

Policiales
Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"