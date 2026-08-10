Banfield y Belgrano se enfrentan con la obligación de sumar de a tres

Banfield y Belgrano se miden este lunes por la cuarta fecha del Clausura 2026, con cuatro puntos cada uno y objetivos diferentes en la Zona B del torneo.

Banfield y Belgrano se enfrentarán este lunes desde las 19 en el estadio Florencio Sola, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos suman cuatro puntos en la Zona B y llegan con necesidades diferentes, aunque comparten el objetivo de conseguir una victoria que les permita escalar posiciones y afrontar con mayor tranquilidad las próximas jornadas del campeonato.

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Belgrano llega con varias bajas

El conjunto cordobés, actual campeón del fútbol argentino, comenzó el certamen con un triunfo ante Rosario Central, pero luego perdió frente a Argentinos Juniors y empató sin goles contra Tigre. Por eso, Ricardo Zielinski buscará que sus dirigidos vuelvan a encontrar el funcionamiento que mostraron durante el inicio del campeonato.

El entrenador tendrá varias complicaciones para conformar el equipo. Adrián Sánchez y Santiago Longo fueron expulsados en la última jornada, mientras que Franco Vázquez todavía debe cumplir una fecha de suspensión.

A esas ausencias se sumó Nicolás “Uvita” Fernández, quien quedó fuera de la convocatoria debido a un cuadro gripal. Ante este panorama, Zielinski deberá resolver cómo reorganizar el mediocampo y no se descarta que Santino Gatti tenga su estreno o que Hernandes y González Metilli conformen una sociedad poco habitual.

Belgrano necesita volver a ganar para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos y recuperar las buenas sensaciones de las primeras fechas.

Banfield quiere hacerse fuerte en casa

El equipo dirigido por Pedro Troglio también afronta el encuentro con la necesidad de conseguir un resultado positivo. Banfield viene de empatar frente a Estudiantes de Río Cuarto y sabe que una victoria en condición de local puede ser determinante para mejorar su situación.

Además de pensar en la clasificación a los octavos de final, el conjunto del Sur debe prestar especial atención a la tabla de promedios. Actualmente ocupa el puesto 27 y se encuentra apenas tres puntos por encima de Sarmiento, que marca la zona de mayor preocupación.

Por eso, sumar de a tres en el Florencio Sola aparece como una prioridad para el Taladro, que intentará aprovechar la localía para alejarse de la zona comprometida y, al mismo tiempo, mantenerse con posibilidades de avanzar en el certamen.

Probable formación de Banfield: Sanguinetti; Arboleda, Meriano, Abraham; López García, Esquivel, Pais, Gómez; Zalazar, Perrotta y Sepúlveda.

Probable formación de Belgrano: Cardozo; Morales, Maldonado, López, Spörle; Rigoni, Hernandes o Gatti, González Metilli, Velázquez; Zelarayán y Passerini.