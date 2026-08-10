Fuerte cruce en FIFA: UEFA, AFC y Concacaf apuntaron contra Infantino

Las tres confederaciones cuestionaron el accionar del presidente de la FIFA y reclamaron una auditoría independiente para investigar el proyecto.

La UEFA, la AFC y la Concacaf cuestionaron duramente al presidente de la FIFA , Gianni Infantino, luego de que quedara en suspenso un proyecto que buscaba transferir parte de los derechos comerciales de los Mundiales a capitales privados. Las tres confederaciones denunciaron una ruptura de confianza y reclamaron una investigación externa para esclarecer lo ocurrido y definir posibles responsabilidades internas.

Las confederaciones apuntaron contra la conducción de Infantino

El conflicto entre las principales organizaciones continentales y la FIFA tomó fuerza luego de que quedara sin efecto, al menos por el momento, una iniciativa que pretendía modificar el esquema de explotación comercial de los Mundiales.

Aleksander eferin, presidente de la UEFA; Salman bin Ibrahim al Khalifa, titular de la AFC; y Victor Montagliani, máxima autoridad de Concacaf, firmaron una carta conjunta en la que expresaron su preocupación por la manera en que se intentó avanzar con el proyecto.

Los dirigentes consideraron que la propuesta fue impulsada sin respetar los canales institucionales correspondientes y cuestionaron que una decisión de semejante magnitud pudiera avanzar sin el consenso de las asociaciones miembro. Las tres confederaciones calificaron el episodio como una seria afectación de la confianza dentro del organismo y consideraron que la situación excede un simple inconveniente de comunicación interna.

Pedido de una auditoría independiente

Desde la conducción de la FIFA habían explicado que lo ocurrido estaba relacionado con problemas en los mecanismos de comunicación interna, luego de una cumbre de emergencia desarrollada en Marruecos.

Sin embargo, UEFA, AFC y Concacaf rechazaron esa interpretación y plantearon que el problema se encuentra en el propio procedimiento utilizado para impulsar la iniciativa. En ese sentido, cuestionaron el liderazgo de Infantino y su intención de avanzar con una operación de gran impacto económico sin un acuerdo previo con las entidades correspondientes.

Además, las tres organizaciones continentales rechazaron que la propia FIFA sea la encargada de revisar lo sucedido. Aunque la conducción del organismo anunció que prepararía un informe interno, los dirigentes reclamaron que la investigación sea realizada por un tercero independiente.

El objetivo de las confederaciones es garantizar transparencia y credibilidad durante el proceso de revisión, además de establecer con precisión cómo se desarrolló la propuesta y quiénes participaron de las decisiones.

El proyecto que generó la controversia, contemplaba modificar la estructura comercial de las principales competencias de selecciones y clubes, incorporando la posibilidad de participación de capitales privados en los derechos vinculados a los torneos.