Unión recibe a Central Córdoba con el desafío de volver a ganar en el 15 de Abril

Luego del triunfo como local a Lanús, el Tate vuelve a jugar en el 15 de Abril recibiendo este lunes desde las 21.15 a Central Córdoba

Unión vuelve a jugar como local este lunes ante Central Córdoba.

Unión jugará como local por segundo partido consecutivo en apenas cuatro días . Y es que el Tate viene de ganarle a Lanús el pasado jueves y este lunes desde las 21.15 será local ante Central Córdoba.

Así las cosas, el elenco rojiblanco que conduce Leonardo Madelón intentará sumar su segunda victoria en el Clausura , luego de un arranque que no había sido bueno, pero que se acomodó con la victoria ante el Granate.

Respecto a la formación titular de Unión, es muy factible que Madelón repita los mismos 11 jugadores que arrancaron el último partido, dado que Lucas Ayala está recuperado luego de ser reemplazando ante Lanús por una contractura.

LEER MÁS: Unión tiene sus concentrados para recibir a Central Córdoba

Mientras que Lucas Menossi estará a disposición, ya que en el último partido debió salir por un golpe, pero evolucionó y será de la partida.

Por otra parte y si bien tiene a disposición a todos los delanteros, el entrenador rojiblanco tendría decidido mantener en la formación titular a Misael Aguirre.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra, Lucas Menossi; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Central Córdoba: Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martínez; Marco Iacobellis, Lucas González, Diego Barrera, Matías Vera; Horacio Tijanovich y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: 15 de Abril.

Horario: 21.15.

TV: ESPN.