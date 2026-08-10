Colón: Budiño y el triunfo que necesitaba el equipo para dejar atrás las dudas y recuperar confianza

El arquero analizó la victoria de Colón, remarcó la importancia de mantener la paciencia ante un rival replegado y destacó el trabajo de adaptación junto al cuerpo técnico de Iván Delfino.

Matías Budiño habló en zona mixta luego de la victoria de Colón y destacó la importancia de sumar de a tres como local. El arquero valoró la paciencia del equipo para encontrar el resultado, reconoció la necesidad de recuperar confianza y se refirió a los primeros días de trabajo bajo las órdenes del entrenador Iván Delfino.

Budiño y la importancia de volver a ganar en casa

El arquero sabalero remarcó que el triunfo era necesario para no dejar más puntos en el camino y destacó la tranquilidad que puede generar el resultado positivo en el plantel.

“Era otro partido de local en el que teníamos que ganar los tres puntos sí o sí, no podíamos dejar más puntos en el camino. Había que trabajar en la semana, estar tranquilos, y creo que este resultado nos trae mucha tranquilidad”, aseguró Budiño.

Durante el encuentro, Colón tuvo que enfrentarse a un rival replegado y a la ansiedad propia de jugar ante su gente con el marcador igualado. Desde el fondo, el arquero consideró fundamental mantener la calma para no perder el orden.

“Si el rival se mete un poco atrás nos cuesta un poco, pero en líneas generales estuvimos muy bien y tratamos de tener paciencia. Es entendible la gente, que quiere empujar y por ahí se hace difícil en todo momento jugar para adelante”, explicó.

Budiño también destacó que el equipo buscó permanentemente el resultado y que la paciencia terminó siendo una de las claves para conseguirlo.

“Obviamente nosotros queremos salir a buscar el resultado, pero creo que con la paciencia suficiente el premio termina llegando”, agregó.

La llegada de Delfino y el desafío de recuperar la confianza

Con apenas tres o cuatro días de trabajo antes del partido, el nuevo cuerpo técnico encabezado por Iván Delfino tuvo poco margen para introducir modificaciones. Budiño consideró que el plantel debe adaptarse rápidamente a las nuevas ideas.

“Mucho no se puede tocar en tres o cuatro días, hay que adaptarse lo más rápido posible y entender la idea que tiene”, señaló.

En ese sentido, el arquero puso el foco en el potencial del plantel y reconoció que los últimos resultados habían afectado la confianza del grupo.

“Pero esto siempre depende de cómo estemos nosotros. Sabemos el potencial que tiene este equipo; al no venir mostrándolo se hacía cuesta arriba y se perdía un poco de confianza, pero este resultado nos va a dar eso que necesitábamos”, concluyó.