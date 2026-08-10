Colón no descansa y ya se prepara para el próximo encuentro ante el Patrón

Colón vuelve a los entrenamientos el lunes por la tarde, pensando en el próximo compromiso el día sábado 16.30 horas ante Patronato.

Colón recibirá a Patronato este sábado desde las 16.30 en el Brigadier López, en un partido adelantado por la inauguración de la nueva iluminación del Puente Colgante. Iván Delfino ya piensa en el próximo compromiso, con buenas noticias por Federico Lértora y aguardando por Garate, mientras Bonansea continúa con su recuperación y no estará disponible para este sábado.

Delfino prepara el próximo partido con buenas noticias

El encuentro ante Patronato estaba previsto originalmente para el domingo, pero fue adelantado debido al acto de inauguración de la nueva luminaria del Puente Colgante, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad de Santa Fe. El cambio de programación no pasó inadvertido para Iván Delfino, quien luego del triunfo frente a San Telmo reconoció que el equipo tendrá menos tiempo de preparación yes por eso que el lunes por la tarde , sin descanso, el conjunto sabalero

En cuanto al estado físico de los jugadores, no habría mayores inconvenientes. Leandro Garate terminó el último encuentro con un calambre y se lo seguirá de cerca en los entrenamientos. Algo similar ocurre con Federico Lértora que terminó con hielo en una de sus rodillas, aunque la modificación respondió principalmente a una cuestión táctica.El que todavía no podrá regresar es Bonansea, quien continúa con su recuperación y permanece al margen de la competencia.

Iván Delfino y su cuerpo técnico ya piensan en modificaciones y evaluar los rendimientos individuales de cada jugador poder armar un 11 para el próximo encuentro.

Patronato llega complicado y con 10 partidos sin ganar

El próximo rival de Colón atraviesa un presente mucho más delicado. Patronato acumula diez partidos sin conseguir una victoria y viene de empatar 2-2 frente a Colegiales, en Munro.

El conjunto entrerriano comenzó ganando con un golazo de Maximiliano Rueda a los 41 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Facundo Rivero igualó de penal a los cuatro minutos de la segunda etapa. El equipo dirigido por Marcelo Candia sufrió además la salida por lesión de Brandon Cortés, uno de sus principales generadores de juego. A los 18 minutos, Colegiales consiguió dar vuelta el marcador. Emilio Di Fulvio le había atajado un remate a Valentín Pereyra y rápidamente inició una contra que terminó con Mauro Albertengo aprovechando un error defensivo para marcar el 2-1. Patronato reaccionó y volvió a encontrar la igualdad a través de Rueda, quien a los 25 minutos sacó un remate que pasó entre las piernas del arquero rival y decretó el 2-2 definitivo.

Con ese resultado, Colegiales llegó a los 30 puntos, mientras que Patronato quedó en el puesto 17, con 24 unidades y todavía comprometido en la zona de descenso.

El equipo entrerriano cuenta, además, con tres futbolistas que tuvieron pasado en Unión: el arquero Alan Sosa y los delanteros Franco Soldano y Diego Armando Díaz.

Sosa no llegó a debutar profesionalmente con el Tatengue y dejó el club en 2020. Luego pasó por Real Pilar, Villa Dálmine, Gimnasia de Jujuy y Tigre, antes de desembarcar en Patronato.

Soldano y Diego Díaz completan la presencia de exjugadores de Unión en el plantel rojinegro. En el caso de Díaz, se encuentra a préstamo en Patronato hasta fin de año.