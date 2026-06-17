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Doble crimen del río Coronda: la Justicia liberó a los acusados y analiza una posible legítima defensa

Los acusados recuperaron la libertad por decisión judicial, aunque seguirán ligados al expediente por el asesinato de los primos Cabrera ocurrido a fines de diciembre en jurisdicción de Sauce Viejo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de junio 2026 · 16:04hs
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Dos cuerpos hallados: Los primos fueron encontrados sin vida el 31 de diciembre en una canoa a la deriva en el río Coronda

captura pantalla

  • Dos cuerpos hallados: Los primos fueron encontrados sin vida el 31 de diciembre en una canoa a la deriva en el río Coronda, junto a cortes de carne vacuna.

La Justicia dispuso la libertad de los dos hombres que permanecían detenidos por su presunta participación en el doble homicidio de los primos Cabrera, ocurrido el 31 de diciembre pasado en la zona del río Coronda, a la altura de Sauce Viejo. La medida fue resuelta en el marco de una audiencia realizada en las últimas horas y representa un cambio en el rumbo que venía tomando la causa.

Los imputados continuarán vinculados al expediente y deberán cumplir una serie de condiciones mientras avanza la investigación judicial.

La decisión judicial que modificó el escenario

La decisión fue adoptada luego de que el tribunal analizara los elementos probatorios reunidos hasta el momento y revisara la situación procesal de ambos acusados. Según trascendió, no se encontraron fundamentos suficientes para sostener la prisión preventiva en esta etapa del proceso.

De todos modos, la resolución no implica el cierre del caso ni una desvinculación definitiva. La Fiscalía continuará con las medidas investigativas orientadas a determinar cómo ocurrió el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales.

Dos cuerpos hallados en una canoa a la deriva

El caso salió a la luz el 30 de diciembre de 2025, cuando los dos primos salieron desde Alto Verde a bordo de una canoa durante la tarde y nunca regresaron a sus domicilios.

Un día después, cerca del mediodía, sus cuerpos fueron hallados sin vida dentro de la embarcación, que navegaba a la deriva por el río Coronda, en jurisdicción de Sauce Viejo. En la canoa también encontraron una carabina y cortes de carne vacuna.

A partir de ese hallazgo comenzó una investigación que puso bajo la mira a dos puesteros identificados como Silva y Peverelli, quienes fueron detenidos el 9 de enero por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en zona de islas.

LEER MÁS: Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Posteriormente fueron imputados por homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y tenencia ilegítima de armas de uso civil. La hipótesis inicial sostenía que habían atacado a tiros a los Cabrera cuando estos se encontraban faenando una vaca en inmediaciones del arroyo La Blanca.

El giro de la Cámara y la hipótesis de un intercambio de disparos

Sin embargo, el caso dio un giro tras la revisión realizada por la Cámara de Apelaciones.

A través de un fallo conocido esta semana, el camarista Prieu Mantaras consideró que los elementos incorporados al expediente permiten contemplar una hipótesis diferente a la planteada inicialmente: que no haya existido una emboscada, sino un posible intercambio de disparos.

Entre los argumentos valorados aparece el hallazgo de una carabina dentro de la canoa donde estaban las víctimas, además del resultado del examen de dermotest realizado sobre uno de los fallecidos, que detectó restos compatibles con pólvora en una de sus manos.

También se tuvo en cuenta que los cortes vacunos encontrados en la embarcación no presentaban impactos de arma de fuego, lo que debilitó parte de la reconstrucción original del hecho.

Ante ese escenario, el juez entendió que el caso podría encuadrarse, eventualmente, en una situación de exceso en la legítima defensa y ordenó que Silva y Peverelli recuperen la libertad mientras continúa el proceso.

Como condición, ambos deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas la prohibición de permanecer durante horarios nocturnos en la zona de islas mientras siga abierta la investigación.

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