Uno Santa Fe | Santa Fe | auto

Un auto cayó a un profundo zanjón en Villa Oculta tras esquivar una moto

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en la zona de Naciones Unidas y Lamadrid. El conductor habría intentado esquivar una moto y perdió el control del vehículo.

17 de junio 2026 · 16:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Un auto cayó a un profundo zanjón en la zona de Naciones Unidas y Lamadrid tras intentar esquivar una motocicleta.

Un auto cayó a un profundo zanjón en la zona de Naciones Unidas y Lamadrid tras intentar esquivar una motocicleta.

Un impactante accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana en el oeste de la ciudad de Santa Fe, cuando un automóvil terminó volcado dentro de un profundo zanjón en barrio Villa Oculta.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Naciones Unidas y Lamadrid, a pocos metros del denominado Puente Negro.

Cómo ocurrió el accidente

El vehículo involucrado fue un Toyota Etios de color oscuro que, por causas que se intentan establecer, terminó fuera de la calzada y cayó al interior del canal. Tras el impacto, el auto quedó de costado, con las luces encendidas y la luneta trasera completamente dañada.

Según la información relevada en el lugar, el conductor habría realizado una maniobra brusca para evitar colisionar con una motocicleta. Como consecuencia del volantazo perdió el control del automóvil y terminó dentro del zanjón.

Hasta varios minutos después del accidente no se observaba presencia de personal policial ni de servicios de emergencia en el sector para asistir al conductor.

LEER MÁS: Nuevos puentes en el Zanjón de la Muerte: los vecinos celebran la obra pero insisten en el entubado como solución definitiva

El reclamo de los vecinos por el estado del sector

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de episodios no es aislado y vincularon lo ocurrido con el deterioro de la infraestructura vial del barrio.

“Esto ya pasó otras veces. La gente se cae porque no arreglan y las obras que hacen duran poco. Echan tierra o ripio y cuando vuelve a pasar el tren se rompe todo otra vez”, relató una vecina del lugar al Canal Veo.

Además, cuestionó el estado del paso ferroviario y reclamó una intervención integral en el sector: “Tendrían que hacer un buen paso a nivel. Esto pasa en Villa Oculta, Santa Rosa y Villa del Parque”.

Los vecinos sostienen que el mal estado del pavimento, los desniveles y los daños provocados por el tránsito ferroviario generan maniobras riesgosas que terminan derivando en accidentes como el ocurrido durante la mañana de este miércoles.

auto moto accidente Santa Fe
Noticias relacionadas
Se incendió un auto en pleno macrocentro y su conductora logró apagar el fuego antes de que llegaran los bomberos. Foto: @mariogaloppo en X.

Momentos de tensión en pleno macrocentro: un auto se prendió fuego mientras circulaba y su conductora logró sofocar las llamas

Duro discurso de la santafesina Raquel Chan ante la UNESCO: Los países pobres siguen siéndolo porque no invierten en ciencia

Duro discurso de la santafesina Raquel Chan ante la UNESCO: "Los países pobres siguen siéndolo porque no invierten en ciencia"

Pullaro le abre los brazos a Milei.

Sin reproches ni leña al fuego, Pullaro espera a Milei en el Monumento

Austeridad municipal: El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, afirmó que no viajará al Mundial 2026 ni sus funcionarios por sentido común.

Tras el rumor de funcionarios en el Mundial, Poletti lo desmintió y aseguró que ninguno viajará: "Es sentido común"

Lo último

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

Último Momento
La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

Portugal sufrió y apenas igualó con RD Congo en el Mundial 2026

Portugal sufrió y apenas igualó con RD Congo en el Mundial 2026

Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

Ovación
Corvalán rompió el silencio tras su salida de Unión: Sentí que estaba plenamente para seguir

Corvalán rompió el silencio tras su salida de Unión: "Sentí que estaba plenamente para seguir"

En qué consistiría la propuesta de Independiente para llevarse a Maizon Rodríguez

En qué consistiría la propuesta de Independiente para llevarse a Maizon Rodríguez

Colón, con tres jugadores que llegan en capilla al cierre de la primera rueda

Colón, con tres jugadores que llegan en capilla al cierre de la primera rueda

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

El boxeo se trasladó a la Recoleta en una velada vestida de gala

El boxeo se trasladó a la Recoleta en una velada vestida de gala

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo