Un auto cayó a un profundo zanjón en Villa Oculta tras esquivar una moto

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en la zona de Naciones Unidas y Lamadrid. El conductor habría intentado esquivar una moto y perdió el control del vehículo.

Un auto cayó a un profundo zanjón en la zona de Naciones Unidas y Lamadrid tras intentar esquivar una motocicleta.

Un impactante accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana en el oeste de la ciudad de Santa Fe, cuando un automóvil terminó volcado dentro de un profundo zanjón en barrio Villa Oculta.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Naciones Unidas y Lamadrid, a pocos metros del denominado Puente Negro.

Cómo ocurrió el accidente

El vehículo involucrado fue un Toyota Etios de color oscuro que, por causas que se intentan establecer, terminó fuera de la calzada y cayó al interior del canal. Tras el impacto, el auto quedó de costado, con las luces encendidas y la luneta trasera completamente dañada.

Según la información relevada en el lugar, el conductor habría realizado una maniobra brusca para evitar colisionar con una motocicleta. Como consecuencia del volantazo perdió el control del automóvil y terminó dentro del zanjón.

Hasta varios minutos después del accidente no se observaba presencia de personal policial ni de servicios de emergencia en el sector para asistir al conductor.

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El reclamo de los vecinos por el estado del sector

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de episodios no es aislado y vincularon lo ocurrido con el deterioro de la infraestructura vial del barrio.

“Esto ya pasó otras veces. La gente se cae porque no arreglan y las obras que hacen duran poco. Echan tierra o ripio y cuando vuelve a pasar el tren se rompe todo otra vez”, relató una vecina del lugar al Canal Veo.

Además, cuestionó el estado del paso ferroviario y reclamó una intervención integral en el sector: “Tendrían que hacer un buen paso a nivel. Esto pasa en Villa Oculta, Santa Rosa y Villa del Parque”.

Los vecinos sostienen que el mal estado del pavimento, los desniveles y los daños provocados por el tránsito ferroviario generan maniobras riesgosas que terminan derivando en accidentes como el ocurrido durante la mañana de este miércoles.