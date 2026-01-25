Barcelona goleó al Real Oviedo y se subió a los más alto de La Liga

El conjunto azulgrana se impuso por 3-0 con un golazo de Lamine Yamal y alcanzó la cima del campeonato con 52 puntos, a uno del Real Madrid.

Barcelona aplastó este domingo como local por 3-0 al Real Oviedo en un partido correspondiente a la vigésimo primera fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Spotify Camp Nou.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas , los goles del conjunto azulgrana los convirtieron Dani Olmo, a los 7 minutos , Raphinha, a los 12’ , y Lamine Yamal, a los 28’ , todos en el segundo tiempo.

El Real Madrid no le pierde pisada a Barcelona

Con este triunfo, los comandados por el alemán Hans-Dieter Flick volvieron a subirse a lo más alto del campeonato español con 52 unidades, uno más que el escolta Real Madrid, que viene de vencer al Villarreal por 2-0 en condición de visitante.

Por su parte, los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada no levantan cabeza y continúan en la última posición de La Liga con 13 unidades, muy complicados en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol del país.

Tras una primera mitad en el que Barcelona fue superior, pero no encontró los caminos para convertir, Dani Olmo encarriló la victoria del cuadro catalán con un disparo raso pegado al palo derecho para abrir el marcador.

Cinco minutos más tarde, Raphinha, delantero brasileño, presionó alto para forzar el error de la defensa, recuperó la pelota y la picó por encima del arquero Aarón Escandell para ampliar la diferencia en el resultado.__IP__

Por último, una acrobática definición de Lamine Yamal tras un pase de Olmo derivó en el tercer tanto del encuentro y la embestida final para sellar el triunfo que le devolvió el liderato en La Liga al Barcelona.