Uno Santa Fe | Ovación | Barcelona

Barcelona goleó al Real Oviedo y se subió a los más alto de La Liga

El conjunto azulgrana se impuso por 3-0 con un golazo de Lamine Yamal y alcanzó la cima del campeonato con 52 puntos, a uno del Real Madrid.

25 de enero 2026 · 18:22hs
Barcelona goleó al Real Oviedo y se subió a los más alto de La Liga

Barcelona aplastó este domingo como local por 3-0 al Real Oviedo en un partido correspondiente a la vigésimo primera fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Spotify Camp Nou.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, los goles del conjunto azulgrana los convirtieron Dani Olmo, a los 7 minutos, Raphinha, a los 12’, y Lamine Yamal, a los 28’, todos en el segundo tiempo.

El Real Madrid no le pierde pisada a Barcelona

Con este triunfo, los comandados por el alemán Hans-Dieter Flick volvieron a subirse a lo más alto del campeonato español con 52 unidades, uno más que el escolta Real Madrid, que viene de vencer al Villarreal por 2-0 en condición de visitante.

Por su parte, los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada no levantan cabeza y continúan en la última posición de La Liga con 13 unidades, muy complicados en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol del país.

Tras una primera mitad en el que Barcelona fue superior, pero no encontró los caminos para convertir, Dani Olmo encarriló la victoria del cuadro catalán con un disparo raso pegado al palo derecho para abrir el marcador.

Cinco minutos más tarde, Raphinha, delantero brasileño, presionó alto para forzar el error de la defensa, recuperó la pelota y la picó por encima del arquero Aarón Escandell para ampliar la diferencia en el resultado.__IP__

Por último, una acrobática definición de Lamine Yamal tras un pase de Olmo derivó en el tercer tanto del encuentro y la embestida final para sellar el triunfo que le devolvió el liderato en La Liga al Barcelona.

Barcelona Real Madrid Real Oviedo
Noticias relacionadas
manchester united se llevo un gran triunfo ante arsenal por la premier league

Manchester United se llevó un gran triunfo ante Arsenal por la Premier League

alcaraz derroto a tommy paul y sigue a paso firme en el australian open

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

durisima lesion para un jugador de la seleccion que se perderia el mundial

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

gaethje vencio a pimblett y se consagro campeon interino en la velada 324 de la ufc

Gaethje venció a Pimblett y se consagró campeón interino en la velada 324 de la UFC

Lo último

Con un golazo de Almada, Atlético de Madrid aplastó al Mallorca en La Liga

Con un golazo de Almada, Atlético de Madrid aplastó al Mallorca en La Liga

Barcelona goleó al Real Oviedo y se subió a los más alto de La Liga

Barcelona goleó al Real Oviedo y se subió a los más alto de La Liga

Caso Jeremías Monzón: Los autores del crimen actuaron como sicarios y no tuvieron ningún gesto de arrepentimiento

Caso Jeremías Monzón: "Los autores del crimen actuaron como sicarios y no tuvieron ningún gesto de arrepentimiento"

Último Momento
Con un golazo de Almada, Atlético de Madrid aplastó al Mallorca en La Liga

Con un golazo de Almada, Atlético de Madrid aplastó al Mallorca en La Liga

Barcelona goleó al Real Oviedo y se subió a los más alto de La Liga

Barcelona goleó al Real Oviedo y se subió a los más alto de La Liga

Caso Jeremías Monzón: Los autores del crimen actuaron como sicarios y no tuvieron ningún gesto de arrepentimiento

Caso Jeremías Monzón: "Los autores del crimen actuaron como sicarios y no tuvieron ningún gesto de arrepentimiento"

Manchester United se llevó un gran triunfo ante Arsenal por la Premier League

Manchester United se llevó un gran triunfo ante Arsenal por la Premier League

Unión, ¿se mete en la pelea por Nicolás Retamar?

Unión, ¿se mete en la pelea por Nicolás Retamar?

Ovación
Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

Unión, ¿se mete en la pelea por Nicolás Retamar?

Unión, ¿se mete en la pelea por Nicolás Retamar?

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"