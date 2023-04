Barcelona no tuvo piedad con Beccacece en su debut

En el Elche, equipo cada vez más comprometido con el descenso, arrancó de titular el lateral Lautaro Blanco (ex Rosario Central), mientras que en el segundo tiempo ingresaron Nicolás Fernández Mercau (ex San Lorenzo) y Ezequiel Ponce (ex Newell's).

https://twitter.com/LAF_Mundial/status/1642268394564059136 DEBUT POCO FELIZ DE BECCACECE: BARCELONA LO GOLEÓ 4-0



El DT Argentino se dio el lujo de dirigir en España.



Tiene la difícil tarea de salvar al Elche de la



Pero el equipo de Xavi lo humilló 4-0.



El equipo de ‘la rubia’ quedó a 14 puntos del último que se salva. pic.twitter.com/4A9dHV5Pfh — Liga Argentina de Futbol (@LAF_Mundial) April 1, 2023

Más temprano, Sevilla, sin el entrenador argentino Jorge Sampaoli, destituido el último martes por los malos resultados, logró una victoria de 2 a 0 sobre Cádiz como visitante.

Comprometido con la permanencia, Sevilla consiguió sumar tres puntos importantes con goles del argentino Lucas Ocampos (a los 6 minutos del segundo tiempo) y del marroquí Youssef En-Nesyri, quien marcó el 2-0 a los 29.

En Sevilla jugaron como titulares Ocampos y el campeón del mundo Marcos Acuña, mientras que Erik Lamela ingresó a los 24 del segundo tiempo (por Ivan Rakitic) y Gonzalo Montiel, otro campeón mundial, se sentó en el banco de suplentes pero no entró.

En otros juegos de hoy, Girona -con los argentinos Paulo Gazzaniga en el arco y el delantero Valentín Castellano- le ganó 2-1 a Espanyol, mientras que Athletic de Bilbao y Getafe (Fabricio Angileri estuvo en el banco sin ingresar) igualaron sin goles.

Resumen de Elche CF vs FC Barcelona (0-4)

La programación de LaLiga continuará así:

Domingo:

A las 9: Celta de Vigo-Almería.

A las 11.15: Real Madrid-Valladolid.

A las 13.30: Villarreal-Real Sociedad.

A las 16: Atlético de Madrid- Betis.

Lunes:

A las 16: Valencia-Rayo Vallecano.

Posiciones:

Barcelona 71 puntos; Real Madrid 56; Atlético de Madrid 51; Real Sociedad 48; Betis 45; Villarreal 41; Athletic de Bilbao 37; Rayo Vallecano 36; Osasuna 35; Celta de Vigo y Girona 34; Mallorca 33; Sevilla 31; Getafe 30; Cádiz y Valladolid 28; Espanyol 27; Valencia y Almería 26; Elche 13.