Barcelona pretende reinaugurar el Camp Nou con un homenaje a Messi

En tal sentido, el presidente del club, Joan Laporta, reafirmó en una entrevista a Mundo Deportivo su confianza en que la vuelta se dé en esta temporada. "Volveremos al Camp Nou cuando sea posible lo antes posible. No hay ningún reproche al Ayuntamiento. Respetamos y acatamos lo que han decidido y nuestros técnicos van empujando para regresar lo antes posible. Hay que poner criterio, estamos actuando con la máxima prudencia".

El mandatario sostuvo que respetan las decisiones y "seguimos trabajando juntos porque el Ayuntamiento sabe de la importancia que esta obra tiene para la ciudad, el país y muchas otras cosas. En el Barça tenemos un gran interés en esto, porque es el volver a casa".

Y subrayó que "lo que no podemos es estar nadie relajado. Yo tengo tensionado a mi equipo dentro del club, intento tensionar a la constructora al máximo y me permito por la buena relación que hay con el Ayuntamiento estar en constante comunicación con ellos para que esto vaya lo más rápido posible".

Lo cierto es que económicamente sería un desastre no concretar el retorno a lo largo de 2025. En enero de 2026 ya se debe explotar un doble anillo de palcos VIP para pagar intereses de la obra con tales ingresos. Por eso, "no contemplamos la posibilidad de no volver. Todos los presupuestos que hemos hecho para la temporada que viene y todos los compromisos que tenemos en base al contrato de financiación está contemplado con volver al Camp Nou. Tendríamos que rehacerlo todo", dijo Laporta.

finales de 2024 se cedió la explotación de 475 asientos VIP a dos empresas por un valor de 100 millones de euros y también existe "una demanda importantísima" para otros palcos, lo cual "nos está generando unos ingresos muy importantes. Bendito el momento en el que se ideó este producto", señaló.

Homenaje a Messi

Laporta reconoció que sea cual sea la fecha del primer partido en el mítico escenario, la idea es realizar un homenaje a Lionel Messi con él y su familia presentes.

"Ya en su momento, en todo el final de Leo en el Barça, siempre lo hemos dicho. Lo más bonito sería inaugurar el nuevo Camp Nou con un homenaje a Leo Messi. Estoy seguro de que le ha llegado a la familia, incluso ya se ha hablado y es una cosa que estaríamos encantados. Depende también de Leo y de la familia. Espero que sí. Sería muy bonito", concluyó.