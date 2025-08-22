Barcelona sigue de cerca a una promesa de River

Uno Santa Fe | Ovación | River

22 de agosto 2025 · 18:06hs
El mercado europeo aún sigue abierto y River podría sufrir una nueva baja inesperada, ya que en las últimas horas trascendió que el Barcelona sigue de cerca al juvenil Ian Subiabre.

El delantero de 18 años tiene contrato vigente hasta 2028, pero su cláusula de salida de 30 millones de euros enciende las alarmas en Núñez, especialmente porque su representante, Claudio Caniggia, ya mantuvo contactos en Europa.

Subiabre, categoría 2007, viene sumando minutos bajo la conducción del entrenador Marcelo Gallardo. Incluso ingresó en la revancha frente a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según se reveló en las últimas horas, hubo una reunión entre Caniggia y Joan Laporta, presidente del Barcelona, lo que confirma el interés concreto del club catalán. El equipo español lo observa como una inversión a futuro y podría aprovechar que no fue incluido en la “oleada” de renovaciones con cláusulas de 100 millones, lo que lo deja menos blindado frente a una posible oferta formal.

Si bien en el pasado Chelsea también mostró interés por Subiabre, su llegada al equipo inglés no avanzó. Hoy el foco de su representante está puesto en Barcelona, que busca reforzar su proyecto de juveniles con figuras emergentes de Sudamérica.

