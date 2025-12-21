Uno Santa Fe | Ovación | Barcelona

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Con goles de Raphinha y Lamine Yamal, el Barcelona derrotó 2-0 al Villarreal como visitante, estiró su ventaja en la cima de La Liga y reafirmó su gran momento en el campeonato español.

21 de diciembre 2025 · 15:11hs
Real Madrid repudió los actos racistas de sus hinchas sobre el joven de Barcelona

Real Madrid repudió los actos racistas de sus hinchas sobre el joven de Barcelona, Lamine Yamal.

Barcelona dio otro paso firme en su camino en La Liga de España al vencer 2-0 al Villarreal como visitante, en un partido correspondiente a la fecha 17. Con este triunfo, el equipo culé alcanzó los 46 puntos y se mantiene como único líder, con cuatro de ventaja sobre Real Madrid.

El conjunto dirigido por Xavi Hernández abrió el marcador a los 12 minutos, cuando Raphinha convirtió un tiro penal tras una infracción de Santi Comesaña dentro del área. El tanto le dio tranquilidad al Barça, que manejó los tiempos del encuentro desde el inicio.

El desarrollo del partido se inclinó aún más a favor del visitante a los 39’, cuando el Villarreal quedó con diez jugadores. Renato Veiga fue expulsado con roja directa tras una dura entrada desde atrás sobre Lamine Yamal, quien volvió a ser determinante en el ataque blaugrana.

Lamine Yamal, decisivo y figura

El joven extremo selló el resultado a los 63 minutos, luego de una jugada confusa en el área. Tras una descarga corta de Frenkie de Jong, Yamal controló con la suela y definió con un puntazo, una acción llena de talento que liquidó el partido y desató el festejo visitante.

Con este resultado, el Barcelona no solo reafirmó su liderazgo, sino que también le sacó nueve puntos al Atlético de Madrid, mientras que el Villarreal se mantiene cuarto con 35 unidades y partidos pendientes. El próximo compromiso del Barça será el 3 de enero ante Espanyol, antes de disputar la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Barcelona Villarreal Lamine Yamal Real Madrid
Noticias relacionadas
El defensor de Barcelona de Ecuador Mario Pineida fue asesinado víctima de un ataque de sicarios.

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

record historico: la camiseta de diego maradona en el bernabeu se vendio en subasta por usd 179.207

Récord histórico: la camiseta de Diego Maradona en el Bernabéu se vendió en subasta por USD 179.207

barcelona vencio a osasuna y se subio a la cima de la liga de espana

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

matias rossi campeon del tc2000 2025: historico sexto titulo con toyota

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Lo último

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Último Momento
Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

En Unión nada está resuelto y todo está por definirse

En Unión nada está resuelto y todo está por definirse

Un cuadro, una mochila y una esperanza: la historia del santafesino que sueña encontrarse con Leo Messi

Un cuadro, una mochila y una esperanza: la historia del santafesino que sueña encontrarse con Leo Messi

Ovación
Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio