Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Con goles de Raphinha y Lamine Yamal, el Barcelona derrotó 2-0 al Villarreal como visitante, estiró su ventaja en la cima de La Liga y reafirmó su gran momento en el campeonato español.

Barcelona dio otro paso firme en su camino en La Liga de España al vencer 2-0 al Villarreal como visitante, en un partido correspondiente a la fecha 17. Con este triunfo, el equipo culé alcanzó los 46 puntos y se mantiene como único líder, con cuatro de ventaja sobre Real Madrid .

El conjunto dirigido por Xavi Hernández abrió el marcador a los 12 minutos , cuando Raphinha convirtió un tiro penal tras una infracción de Santi Comesaña dentro del área. El tanto le dio tranquilidad al Barça, que manejó los tiempos del encuentro desde el inicio.

El desarrollo del partido se inclinó aún más a favor del visitante a los 39’, cuando el Villarreal quedó con diez jugadores. Renato Veiga fue expulsado con roja directa tras una dura entrada desde atrás sobre Lamine Yamal, quien volvió a ser determinante en el ataque blaugrana.

Lamine Yamal, decisivo y figura

El joven extremo selló el resultado a los 63 minutos, luego de una jugada confusa en el área. Tras una descarga corta de Frenkie de Jong, Yamal controló con la suela y definió con un puntazo, una acción llena de talento que liquidó el partido y desató el festejo visitante.

Con este resultado, el Barcelona no solo reafirmó su liderazgo, sino que también le sacó nueve puntos al Atlético de Madrid, mientras que el Villarreal se mantiene cuarto con 35 unidades y partidos pendientes. El próximo compromiso del Barça será el 3 de enero ante Espanyol, antes de disputar la Supercopa de España en Arabia Saudita.