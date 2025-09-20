Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central quiere seguir puntero ante un urgido Sarmiento

Barracas Central, líder de la Zona A junto a Unión, recibirá a Sarmiento de Junín, este sábado desde las 14.30, en el Claudio Fabián Tapia.

20 de septiembre 2025 · 10:37hs
Barracas Central y Sarmiento de Junín chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por ESPN Premium.

Mientras el “Guapo” es el puntero de la Zona A, el “Verde” está noveno en la Zona B con expectativas de meterse en puestos de playoffs..

Probables formaciones de Barracas Central vs Sarmiento de Junín

Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.

Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

