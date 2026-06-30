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Costa de Marfil y Noruega buscan meterse en los octavos de final

En Dallas, las selecciones de Costa de Marfil y Noruega se medirán por los 16vos de final del Mundial 2026. El partido arranca a las 14

30 de junio 2026 · 12:18hs
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Costa de Marfil y Noruega chocan buscando los octavos de final.

Costa de Marfil y Noruega chocan buscando los octavos de final.

Costa de Marfil y Noruega jugarán desde las 14 en el Estadio Dallas, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tanto los africanos como los europeos quedaron segundos en sus grupos y van por una histórica clasificación a octavos.

Cómo llegan Costa de Marfil y Noruega al duelo de 16avos

El combinado africano arrancó el Grupo E con el pie derecho, derrotando 1-0 a Ecuador con un gol agónico de Amad Diallo, futbolista de Manchester United. Luego, cayeron de la misma manera por 2-1 contra Alemania, pero en el cierre de la fase de grupos hicieron los deberes ganándole 2-0 al débil Curazao asegurándose el segundo puesto. Los Elefantes hicieron historia y superaron la fase de grupos por primera vez en toda su historia, y ahora intentarán agigantar su marca avanzando a octavos de final.

Por su parte, los Vikingos también tuvieron un grupo bravo en el que comenzaron goleando 4-1 a Irak con un doblete de Erling Haaland, su máxima figura que hizo su debut absoluto en la Copa del Mundo. En la fecha 2 del Grupo I le ganaron 3-2 a Senegal con otros dos goles del Príncipe y se aseguraron la clasificación, pero en el cierre la mayoría de sus titulares descansaron y fueron goleados 4-1 ante Francia quedando relegados al segundo puesto del Grupo I.

Esta decisión del entrenador despertó polémica, pero el propio Haaland había declarado en la previa del encuentro ante Les Bleus que iban a ganarles y así terminó sucediendo. Noruega también quiere hacer historia y buscará ganar un mano a mano por primera vez.

Probables formaciones

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: Dallas.

Hora: 14.

TV: D Sports.

Costa de Marfil Noruega octavos de final
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