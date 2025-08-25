Belgrano, por un nuevo triunfo ante el golpeado Central Córdoba Belgrano será local de Central Córdoba, desde las 19, en el José Luis Villagra, con la intención de sumar un nuevo triunfo en la Zona A del Clausura. Por Ovación 25 de agosto 2025 · 07:16hs

Belgrano y Central Córdoba chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Julio César Villagra. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Pirata” llega en alza, con cuatro partidos sin derrotas incluyendo la eliminación a Independiente de la Copa Argentina; mientras que el “Ferroviario” llega herido tras quedar afuera de la Copa Sudamericana con Lanús. Probables formaciones de Belgrano vs Central Córdoba Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.