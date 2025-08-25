Uno Santa Fe | Ovación | Belgrano

Belgrano, por un nuevo triunfo ante el golpeado Central Córdoba

Belgrano será local de Central Córdoba, desde las 19, en el José Luis Villagra, con la intención de sumar un nuevo triunfo en la Zona A del Clausura.

25 de agosto 2025 · 07:16hs
Belgrano, por un nuevo triunfo ante el golpeado Central Córdoba

Belgrano y Central Córdoba chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Julio César Villagra. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Pirata” llega en alza, con cuatro partidos sin derrotas incluyendo la eliminación a Independiente de la Copa Argentina; mientras que el “Ferroviario” llega herido tras quedar afuera de la Copa Sudamericana con Lanús.

Probables formaciones de Belgrano vs Central Córdoba

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

En el predio Nery Pumpido se dejó inaugurada la iluminación de la cancha Pedro Pablo Pasculli.

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se disputaron los ocho juegos correspondientes a los Octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

arroyo leyes y union y progreso mandan en sus zonas en el promocional

Arroyo Leyes y Unión y Progreso mandan en sus zonas en el Promocional

femenino: gimnasia vencio a republica en el inicio del clausura

Femenino: Gimnasia venció a República en el inicio del Clausura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

