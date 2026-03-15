Belgrano y Talleres paralizan la provincia con el clásico cordobés

Belgrano y Talleres se enfrentarán este domingo, por la undécima fecha del campeonato, la "B" y la "T", en un duelo realidades y de rivalidades.

Belgrano y Talleres jugarán este domingo en el Estadio Julio César Villagra, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Líder de su zona uno y en los últimos puestos de clasificación el otro, los dos máximos representantes de La Docta van por otra alegría tras pisar fuerte en casa.

El encuentro se jugará desde las 17.30 con arbitraje deFacundo Tello y el enVAR estaráHéctor Paletta. La televisación estará a cargo deTNT Sports Premium.

Los tres puntos en Río Cuarto fueron un tesoro para el Pirata. Hubo rotaciones por lesiones y sufrimiento antes y después del solitario gol de Francisco González Metilli, quecatapultó a los dirigidos por el Ruso Zielinski a la cima de la zona By certificó el primer duelo local ganado.

Ahora, de la mano de una usina de fútbol como el Mudo Vázquez -y con la vuelta de otra como el Chino Zelarayán en la mira-, van por el segundo.

"En los clásicos no hay formas, hay que pelearlos y lucharlos, después habrá tiempo de corregir”. Palabras de Carlos Tevez para definir el tan padecido como festejado triunfo ante Instituto que tienen total vigencia en este contexto.Apuntado a reforzar una estructura endeble, la línea de cinco defensores que resistió los embates de la Gloria podría tener continuidad ante un rival en dinámica superior.

- Probables formaciones de Belgrano y Talleres

Belgrano:Thiago Cardozo;Alcides Benítez,Leonardo Morales, Álvaro Ocampo,Adrián Sporle;Santiago Longo,Francisco González Metilli,Juan Velázquez,Franco Vázquez,Ramiro Hernándes;Lucas Passerini.DT: Ricardo Zielinski.

Talleres:Guido Herrera;Rodrigo Guth,Santiago Fernández,JoséLuis Palomino;Augusto Schott,Matías Galarza,Juan Sforza,Alexandro Maidana,Franco Cristaldo;Ronaldo Martínez,Valentin Davila.DT: CarlosTevez.

Hora: 17.30.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Julio César Villagra (Córdoba).

TV: TNT Sports Premium.