Belgrano y Talleres jugarán este domingo en el Estadio Julio César Villagra, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Líder de su zona uno y en los últimos puestos de clasificación el otro, los dos máximos representantes de La Docta van por otra alegría tras pisar fuerte en casa.
Belgrano y Talleres paralizan la provincia con el clásico cordobés
Belgrano y Talleres se enfrentarán este domingo, por la undécima fecha del campeonato, la "B" y la "T", en un duelo realidades y de rivalidades.
Por Ovación
El encuentro se jugará desde las 17.30 con arbitraje deFacundo Tello y el enVAR estaráHéctor Paletta. La televisación estará a cargo deTNT Sports Premium.
Los tres puntos en Río Cuarto fueron un tesoro para el Pirata. Hubo rotaciones por lesiones y sufrimiento antes y después del solitario gol de Francisco González Metilli, quecatapultó a los dirigidos por el Ruso Zielinski a la cima de la zona By certificó el primer duelo local ganado.
Ahora, de la mano de una usina de fútbol como el Mudo Vázquez -y con la vuelta de otra como el Chino Zelarayán en la mira-, van por el segundo.
"En los clásicos no hay formas, hay que pelearlos y lucharlos, después habrá tiempo de corregir”. Palabras de Carlos Tevez para definir el tan padecido como festejado triunfo ante Instituto que tienen total vigencia en este contexto.Apuntado a reforzar una estructura endeble, la línea de cinco defensores que resistió los embates de la Gloria podría tener continuidad ante un rival en dinámica superior.
- Probables formaciones de Belgrano y Talleres
Belgrano:Thiago Cardozo;Alcides Benítez,Leonardo Morales, Álvaro Ocampo,Adrián Sporle;Santiago Longo,Francisco González Metilli,Juan Velázquez,Franco Vázquez,Ramiro Hernándes;Lucas Passerini.DT: Ricardo Zielinski.
Talleres:Guido Herrera;Rodrigo Guth,Santiago Fernández,JoséLuis Palomino;Augusto Schott,Matías Galarza,Juan Sforza,Alexandro Maidana,Franco Cristaldo;Ronaldo Martínez,Valentin Davila.DT: CarlosTevez.
Hora: 17.30.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Héctor Paletta.
Estadio: Julio César Villagra (Córdoba).
TV: TNT Sports Premium.