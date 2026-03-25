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Argentina-Mauritania: el historial de la Selección en La Bombonera

Los dirigidos por Lionel Scaloni juegan sus últimos partidos antes del Mundial 2026. Argentina-Mauritania, mano a mano, en La Bombonera.

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 16:35hs
Argentina-Mauritania: el historial de la Selección en La Bombonera

La Selección argentina se enfrentará este viernes con su par de Mauritania, en el inicio de la doble fecha FIFA en la que disputará sus últimos encuentros antes del Mundial 2026.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, donde la Selección jugó varios partidos en los últimos años.

Los primeros partidos de la “Albiceleste” en “La Bombonera” fueron en la década del 20, donde finalizó con un saldo de tres triunfos y dos empates.

Durante los siguientes 30 años solo jugó un partido allí. Fue en 1937, por la Copa América, en un triunfo 6-1 sobre Paraguay.

Pese a que el saldo en “La Bombonera” es muy positivo, la Selección vivió uno de los hechos más traumáticos de su historia en dicho estadio, cuando igualó 2-2 con Perú en las Eliminatorias Sudamericanas y no pudo clasificar al Mundial de 1970.

En 2017 se vivió un episodio similar a aquel, ya que la Argentina llegaba contra las cuerdas en las Eliminatorias y el rival era nuevamente Perú. Pese a que el encuentro terminó en empate sin goles, la “Albiceleste” pudo festejar la clasificación al Mundial unos días después al ganarle como visitante a Ecuador.

A partir de allí, la Selección jugó otros seis partidos en “La Bombonera”, con un saldo de cuatro triunfos (Haití en 2018, Ecuador en 2020, Venezuela en 2022 y Perú en 2024), un empate (Paraguay en 2020) y una derrota (Uruguay en 2023).

En esta doble fecha FIFA, la “Scaloneta” jugará sus dos partidos, que serán frente a Mauritania y Zambia, nuevamente en "La Bombonera".

El historial de la Selección argentina en “La Bombonera”

  • 1925: Argentina 1 - 1 Paraguay
  • 1925: Argentina 2 - 0 Paraguay
  • 1925: Argentina 3 - 1 Paraguay
  • 1925: Argentina 2 - 2 Brasil
  • 1926: Argentina 2 - 1 Paraguay
  • 1937: Argentina 6 - 1 Paraguay
  • 1956: Argentina 2 - 2 Uruguay
  • 1957: Argentina 4 - 0 Chile
  • 1960: Argentina 5 - 0 Ecuador
  • 1969: Argentina 1 - 0 Bolivia
  • 1969: Argentina 2 - 2 Perú
  • 1970: Argentina 2 - 1 Uruguay
  • 1971: Argentina 3 - 4 Francia
  • 1971: Argentina 1 - 0 Uruguay
  • 1971: Argentina 1 - 0 Chile
  • 1973: Argentina 5 - 4 Chile
  • 1973: Argentina 3 - 1 Perú
  • 1973: Argentina 4 - 0 Bolivia
  • 1973: Argentina 3 - 1 Paraguay
  • 1977: Argentina 5 - 1 Hungría
  • 1977: Argentina 3 - 1 Polonia
  • 1977: Argentina 1 - 3 Alemania
  • 1977: Argentina 1 - 1 Inglaterra
  • 1977: Argentina 1 - 1 Escocia
  • 1977: Argentina 0 - 0 Francia
  • 1977: Argentina 1 - 0 Yugoslavia
  • 1977: Argentina 2 - 0 Alemania Oriental
  • 1977: Argentina 2 - 1 Paraguay
  • 1978: Argentina 2 - 1 Perú
  • 1978: Argentina 3 - 1 Bulgaria
  • 1978: Argentina 2 - 0 Rumania
  • 1978: Argentina 3 - 0 Uruguay
  • 1992: Argentina 2 - 0 Polonia
  • 1997: Argentina 1 - 1 Colombia
  • 2012: Argentina 2 - 1 Brasil
  • 2017: Argentina 0 - 0 Perú
  • 2018: Argentina 4 - 0 Haití
  • 2020: Argentina 1 - 0 Ecuador
  • 2020: Argentina 1 - 1 Paraguay
  • 2022: Argentina 3 - 0 Venezuela
  • 2023: Argentina 0 - 2 Uruguay
  • 2024: Argentina 1 - 0 Perú
Argentina Mauritania Lionel Scaloni
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