Ben Shelton se metió en la final del Masters 1000 de Canadá

7 de agosto 2025 · 09:11hs
El tenista estadounidense Ben Shelton (4°) se clasificó a la final del Masters 1000 de Canadá, luego de superar sin mayores inconvenientes a su compatriota Taylor Fritz (2°).

Shelton, que está cada vez más metido en la elite del tenis, se impuso por 6-4 y 6-3 luego de una hora y 18 minutos de juego.

De esta manera, Shelton se metió por primera vez en la definición de un torneo de esta categoría. En caso de quedarse con el título, desplazará al serbio Novak Djokovic y se convertirá en el número 6 del mundo, alcanzando el mejor ranking de su carrera.

Su rival en la final será el ruso Karen Khachanov (11°), quien más temprano le había ganado al alemán Alexander Zverev (1°) en un durísimo encuentro que se tuvo que definir en el tie-break del tercer set.

Previamente, Shelton había eliminado a Adrian Mannarino, Brandon Nakashima (25°), Flavio Cobolli (13°) y Alex de Miñaur (9°).

En caso de consagrarse en Canadá, Shelton obtendrá su tercer título como profesional. Los anteriores fueron el ATP 500 de Tokio 2023 y el ATP 250 de Houston 2024.

