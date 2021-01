Benfica reportó 17 casos de coronavirus en su plantel

En el club de Lisboa juegan los argentinos Nicolás Otamendi (ex Vélez Sarsfield), Franco Cervi (ex Rosario Central) y Facundo Ferreyra (ex Banfield y Vélez Sarsfield).

El club no confirmó los nombres de los integrantes del plantel que están afectados por coronavirus y espera en las próximas horas la decisión de las autoridades de Salud para saber si debe competir a causa de los múltiples contagios en el equipo.

Mañana, el Benfica debería disputar la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal ante el Braga, en tanto que el otro encuentro lo animarán Porto y Sporting.