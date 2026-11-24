La movilización comenzará este martes a las 17.30 en la explanada de la Municipalidad y finalizará frente a Casa de Gobierno, con una concentración en Plaza de Mayo. Desde la organización advierten sobre el retroceso de las políticas públicas de género y pidió más recursos para la prevención y el acompañamiento de las víctimas. Habrá colectivos gratuitos de 16 a 20.

Convocatoria 25N. Ni Una Menos marchará este martes en Santa Fe contra los femicidios y exige ley de emergencia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas y sociales volverán a movilizarse este martes 25 de noviembre en la ciudad de Santa Fe . Bajo las consignas "Paren de matarnos" y "Ley de emergencia en violencia de género ya", la convocatoria busca visibilizar los femicidios, reclamar políticas públicas de prevención y exigir mayores recursos para asistir a quienes atraviesan situaciones de violencia.

La concentración está prevista para las 17.30 en la explanada de la Municipalidad de Santa Fe, desde donde la movilización partirá a las 18 hacia la Legislatura y finalizará en la Plaza de Mayo, frente a Casa de Gobierno. Además, el transporte público de pasajeros será gratuito entre las 16 y las 20, en cumplimiento de una ordenanza municipal.

En diálogo con UNO Santa Fe, Liliana Loyola, referente de la Mesa Ni Una Menos y titular de la ONG Generar, convocó a las organizaciones y a la sociedad santafesina a participar de la jornada y remarcó la importancia de involucrar a toda la comunidad.

"En este contexto donde decimos paren de matarnos, ley de emergencia en violencia de género ya, convocamos a todas las organizaciones y a la sociedad santafesina en su conjunto, a todos y todas", expresó.

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La referente también advirtió que la violencia de género es una problemática que atraviesa a toda la sociedad: "No estamos exentos de que alguna, algún familiar nuestro sea víctima de esta violencia extrema".

El recorrido de la marcha y colectivos gratuitos

La concentración comenzará a las 17.30 en la explanada de la Municipalidad, mientras que la marcha partirá a las 18 por calle Salta hasta Urquiza. Desde allí continuará hasta General López, donde se realizará una primera parada frente a la Legislatura provincial para reclamar la sanción de una ley de emergencia en violencia de género.

Luego, la movilización seguirá por General López hasta la Plaza de Mayo, donde se desarrollará el acto central. La actividad incluirá la lectura de un documento, adhesiones de las organizaciones participantes y una propuesta cultural.

"Paramos en la Legislatura para reclamar ley de emergencia en violencia de género ya. Seguimos marchando por General López hasta la Plaza de Mayo, donde realizaremos un acto, una concentración, con la lectura de un documento, adhesiones de todas las organizaciones que participan, más un acto cultural", detalló Loyola.

En cuanto al transporte, la referente recordó que habrá colectivos gratuitos entre las 16 y las 20. "La gratuidad del colectivo es por una ordenanza municipal, así que hay que exigirla, que se cumpla esa ordenanza", sostuvo.

Ni Una Menos cuestionó el ajuste en las políticas públicas de género

Uno de los ejes centrales de la convocatoria está vinculado con el retroceso y el desfinanciamiento de las políticas de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género, tanto a nivel nacional como provincial.

"También el ajuste llegó a las políticas públicas de género, tanto a nivel nacional como a nivel provincial", afirmó Loyola. En ese sentido, cuestionó los cambios en las estructuras estatales destinadas a abordar la problemática: "Se redujo el ministerio, en Nación no existe, y acá se transformó en secretaría".

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La referente también apuntó contra el funcionamiento de las líneas telefónicas 144 y 145, destinadas a recibir consultas y denuncias vinculadas con situaciones de violencia y trata de personas. Según planteó, ambas herramientas se encuentran desfinanciadas y presentan dificultades para brindar respuestas.

"La línea 144 y 145, que son las líneas que tenemos para llamar en una emergencia, están absolutamente desfinanciadas y te atiende un bot. No sirve para nada", cuestionó.

A esto sumó la reducción de personal en la Secretaría de Género de Santa Fe y la eliminación del programa Acompañar, una herramienta que contemplaba una asistencia económica durante seis meses para mujeres en situación de violencia de género, con el objetivo de favorecer su autonomía y permitirles salir de los vínculos violentos.

"Ahí no tenemos más el programa Acompañar, que era para las mujeres que estaban en situación de violencia y podían tener durante un año un salario mínimo hasta que pudieran recomponer y tomar la decisión de cortar la relación con el agresor violento", recordó.

Prevención, educación y más recursos para enfrentar la violencia

Más allá de los reclamos por la asistencia inmediata, Loyola insistió en que la respuesta frente a la violencia de género debe incluir políticas sostenidas de prevención y educación.

"Este es el reclamo. Más recursos para poder acompañar a las mujeres, más trabajo de prevención", sintetizó.

En esa línea, sostuvo que los femicidios representan la expresión más extrema de una problemática que requiere intervención estatal antes de llegar a situaciones irreversibles. "Siempre cuando llega el femicidio es la mayor expresión de que las políticas de género han fracasado y no han existido. Sinceramente, hay que trabajar en la prevención", manifestó.

La titular de Generar también hizo hincapié en la necesidad de abordar las conductas violentas desde edades tempranas y fortalecer las herramientas educativas. "Los chicos no nacen violentos, se hacen violentos en esta cultura patriarcal", señaló.

Por ese motivo, reclamó la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado, como parte de una estrategia para transformar las relaciones sociales y garantizar el acceso a la Justicia.

"Debemos reclamar políticas públicas", concluyó Loyola, quien reiteró la convocatoria para este martes a las 17.30 en la explanada de la Municipalidad de Santa Fe.