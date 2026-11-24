A dos años del siniestro provocado por una picada clandestina, la querella representada por el abogado Sebastián Oroño expresó que la Fiscalía General del MPA bloquea la firma de un juicio abreviado. El acuerdo contemplaba la calificación de homicidio simple con dolo eventual y una pena de entre 8 y 10 años de prisión, en consonancia con el pedido de contención y salud mental de los hijos de las víctimas.

A dos años del trágico siniestro vial ocurrido en la Costanera Oeste santafesina como consecuencia de una picada de autos ilegal , la causa penal por la muerte de Marcos Arias y Norma López ingresó en un punto de estancamiento determinante.

Las partes habían alcanzado un consenso formal para resolver el proceso a través de un juicio abreviado, evitando el desgaste emocional de un debate oral y público; sin embargo, el trámite quedó paralizado por objeciones institucionales.

Según precisó el abogado querellante Sebastián Oroño, representante legal de Melanie y su hermano menor —hijos de la pareja fallecida—, la negociación contaba con el acuerdo pleno de los jóvenes, el consentimiento de la fiscal asignada al caso y la predisposición del principal imputado para asumir la responsabilidad penal correspondiente.

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“La causa se ha trabado porque la Fiscalía General pretende llevar esta causa como un emblema del Ministerio Público de la Acusación, pero desoyendo a las víctimas. Entienden que todos los casos deben medirse con la misma vara, sin contemplar la situación particular de los chicos. Nos han repetido: 'A nuestros papás ya no nos los devuelve nadie, queremos cerrar esto y transitar tranquilos'”, manifestó Sebastián Oroño, abogado querellante de la familia Arias-López, en diálogo con LT10.

A dos años de la picada mortal en la Costanera, la causa penal se encuentra en una encrucijada determinante.

Mantenimiento del dolo eventual y el rechazo de la Fiscalía General

El representante de la querella enfatizó que el convenio negociado no implicaba concesiones ni rebajas infundadas en la tipificación penal del hecho. El escrito sostenía la figura de homicidio simple con dolo eventual, fijando un marco punitivo estimado de entre 8 y 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El principal escollo para la ratificación del trámite radica en los criterios impuestos por la Fiscalía General del MPA, organismo que rechazó la escala de pena acordada con el objetivo de elevar el expediente a un juicio oral y público para buscar una condena superior, en línea con precedentes jurisprudenciales fijados en la ciudad de Rosario.

Alerta por la salud mental y revictimización de las víctimas indirectas

La insistencia institucional en llevar la causa a debate oral generó profunda preocupación en el entorno familiar. Oroño advirtió sobre el delicado estado de salud mental que atraviesa el hijo menor de la pareja y el impacto desestabilizador que implicaría someterlo al proceso público:

Riesgo para la salud: exponer al joven al debate oral, las declaraciones testimoniales y la exposición mediática representa un riesgo directo y severo sobre su integridad física y psíquica.

Revictimización: los hermanos Arias manifestaron su rechazo a extender el proceso por varios años más, priorizando el cierre de la etapa judicial para poder reconstruir sus vidas.

Frente al bloqueo institucional, la querella confirmó la presentación de un escrito para solicitar una audiencia presencial directa entre la joven Melanie y las autoridades de la Fiscalía General. El objetivo es que los estamentos de conducción del MPA escuchen de primera mano a los deudos antes de rechazar de manera definitiva el procedimiento abreviado.