Bernardi será operado para ver si puede seguir jugando al fútbol

En las últimas horas la información causó un impacto muy grande. Y es que el mediocampista Christian Bernardi no superó la revisión médica para convertirse en refuerzo de Vélez. Y fue más conmocionante, cuando se mencionó que los médicos le recomendaron que no siguiera jugando. El futbolista no superó la ergometría, teniendo en cuenta la arritmia cardíaca que lo afecta y que se le produjo luego de contraer el coronavirus.