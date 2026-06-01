Caso Agostina Vega: la autopsia confirmó signos de extrema violencia y precisó el horario estimado de la muerte

Los primeros resultados forenses indicaron que la adolescente de 14 años murió entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo. Los investigadores detectaron graves lesiones internas y continúan analizando pruebas para determinar cómo ocurrió el crimen y si hubo más personas involucradas.

Autopsia y violencia extrema: Los primeros resultados forenses sobre el caso de Agostina Vega confirmaron signos de ataque de suma violencia y precisaron que la adolescente de 14 años murió entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo.

La investigación por el asesinato de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba , sumó en las últimas horas datos clave a partir de los resultados preliminares de la autopsia . Las pericias forenses permitieron establecer una ventana temporal para la muerte y revelaron signos compatibles con un ataque de extrema violencia.

Según informaron fuentes judiciales, los estudios determinaron que el fallecimiento se habría producido entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo pasado , una estimación que coincide con la hipótesis temporal que manejaban los investigadores desde el inicio de la causa.

Mientras continúa detenido Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso, los peritos avanzan en el análisis de las circunstancias que rodearon el crimen para reconstruir las últimas horas de la joven y determinar si actuó solo o contó con la participación de otras personas.

Lesiones graves y nuevos interrogantes

El informe preliminar de la autopsia detectó importantes daños en órganos internos, lesiones que los investigadores describen como compatibles con un ataque de extrema violencia. Además, se constató la presencia de signos de desmembramiento, un elemento que complejiza las tareas periciales y profundiza los interrogantes sobre la mecánica del hecho.

Por otra parte, los estudios descartaron que Agostina estuviera embarazada, una versión que había circulado durante los últimos días y que quedó sin sustento tras las pericias realizadas sobre el cuerpo.

Aún resta determinar con precisión cuál fue la causa de la muerte. Los especialistas analizan distintas hipótesis, entre ellas asfixia, golpes, heridas provocadas con elementos cortantes o una posible intoxicación. Los resultados definitivos serán incorporados a la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón.

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Pericias en la vivienda y el vehículo

En paralelo, la fiscalía continúa recolectando pruebas para reconstruir el recorrido de la víctima y esclarecer lo ocurrido. Uno de los focos está puesto en una vivienda del barrio Cofico, donde se sospecha que pudo haberse producido el crimen.

En ese lugar se realizaron peritajes con reactivos especiales, como luminol, para detectar posibles rastros de sangre que hayan sido limpiados o alterados.

También se analiza un Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo. Los especialistas buscan restos biológicos, fibras y otros elementos que permitan confirmar su participación en el hecho.

Celulares y mensajes bajo análisis

Otra línea de investigación se centra en los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos. Los investigadores intentan reconstruir las comunicaciones mantenidas por Claudio Barrelier, la madre de Agostina, Melisa Heredia, y otras personas vinculadas al entorno de la adolescente.

Entre los elementos que analiza la Justicia aparece un mensaje recibido por la madre durante la búsqueda de su hija: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. La fiscalía intenta establecer quién lo envió y si formó parte de una maniobra destinada a desviar la investigación.

Los resultados de las distintas pericias serán determinantes para definir la calificación legal del caso. Si se acreditan determinadas circunstancias agravantes, la imputación podría modificarse y encuadrarse como femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para reconstruir minuto a minuto las últimas horas de Agostina Vega y esclarecer uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba en las últimas semanas.