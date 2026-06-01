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Colón confirmó que no participará de la Liga Argentina de Básquet

Era un secreto a voces tras poner a la venta la plaza en la Liga Argentina y en las últimas horas, Colón confirmó que no participará de la próxima edición

Ovación

Por Ovación

1 de junio 2026 · 18:55hs
Colón confirmó que no participará de la Liga Argentina de Básquet

Lo que hasta hace poco era una posibilidad terminó convirtiéndose en una realidad. Colón confirmó oficialmente que no participará de la próxima temporada de la Liga Argentina de básquet, una decisión que ya se venía vislumbrando desde el momento en que la institución puso a la venta su plaza en la categoría.

A través de un comunicado, el club explicó que la medida responde exclusivamente a cuestiones económicas y a la necesidad de priorizar recursos en un contexto complejo para las finanzas de la institución. La noticia marca el cierre de una etapa para el básquet rojinegro, que en los últimos años logró consolidarse dentro de la segunda categoría nacional, pero sin protagonizar campañas competitivas.

• LEER MÁS: Colón formalizó ante la AdC su intención de vender su plaza en la Liga Nacional

Sin embargo, la realidad económica terminó inclinando la balanza. Los costos operativos cada vez más elevados y la dificultad para sostener el proyecto hicieron que la dirigencia optara por dar un paso al costado. Ahora la atención está puesta en el futuro de la plaza. Resta saber si algún club se interesa en adquirir el lugar que Colón dejará vacante y si la operación recibe la aprobación correspondiente de la Asociación de Clubes.

El comunicado de Colón

La Comisión Directiva del Club Atlético Colón informa a sus asociados, simpatizantes y a la opinión pública que, luego de realizar un análisis integral de la situación económica y financiera de la institución, resolvió no participar en la próxima edición de la Liga organizada por la Asociación de Clubes de Básquetbol de la República Argentina (AdC).

La decisión responde a criterios de administración responsable y sustentabilidad institucional. El presupuesto proyectado para afrontar la temporada 2026/2027 de básquetbol profesional implicaba una erogación cercana a los $60 millones por mes, cifra que resulta imposible afrontar sin comprometer otros recursos que hoy son prioritarios para el funcionamiento general de la institución.

En este marco, la Comisión Directiva considera indispensable mantener una política de orden, previsibilidad y equilibrio financiero, evitando asumir compromisos que no puedan ser sostenidos de manera responsable en el tiempo.

Durante las últimas semanas se evaluaron distintas alternativas vinculadas al financiamiento de la actividad, incluyendo gestiones comerciales y propuestas de acompañamiento externo. Sin embargo, las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de la competencia sin generar desequilibrios económicos no pudieron ser alcanzadas.

Asimismo, el club ya realizó las comunicaciones formales correspondientes ante las autoridades de la AdC y se encuentra trabajando de manera coordinada para resolver los aspectos reglamentarios y contractuales derivados de esta determinación.

La Comisión Directiva reafirma su compromiso con una gestión basada en la transparencia, la responsabilidad administrativa y el cuidado del patrimonio institucional, entendiendo que las decisiones adoptadas deben priorizar la estabilidad y el desarrollo sostenible del club.

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