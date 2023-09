Bielsa: "El modelo lo imponen los jugadores"

El reconocido director técnico se refirió al poco tiempo de trabajo, al señalar que “el modelo de juego lo terminan imponiendo las individualidades, más que el entrenador. En realidad, el entrenamiento fue un solo día. No es que haya sido influencia del trabajo”, expresó.

“Todas las fechas FIFA responden a la misma estructura. El jugador juega el fin de semana, viaja, llega. En el mejor de los casos, nosotros jugamos el viernes, pero si hubiéramos jugado el jueves, no teníamos esa posibilidad. Me gusta el estilo de los jugadores uruguayos. El modelo del juego lo imponen las individualidades, no el entrenador”, añadió.

Respecto de su próximo rival, Bielsa expresó que Ecuador “es un equipo muy aguerrido, con jugadores que evidentemente han crecido y llegado a lugares importantes. Es un equipo difícil de enfrentar, quedó demostrado ayer con Argentina”, puntualizó.