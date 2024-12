Birollo hizo un balance del año al frente de Liga Santafesina

Otro acierto fue la realización de la Copa Túnel Subfluvial, la ampliación de plazas para la Copa Federación, y el novedoso y dinámico formato de la entrega de premios que se realizó en Gimnasia y Esgrima. Igualmente, los desafíos para la temporada que vienen no terminan, y el dirigente y su equipo trabajan en su concreción. El 2025 está a la vuelta de la esquina y los desafíos son varios y como siempre muy exigentes.

Liga2.JPG Birollo trazó un balance positivo en su primer año de gestión al frente de la casa madre del fútbol local.

Una temporada positiva en la Liga Santafesina

"Las sensaciones son muy positivas, hubo muchos proyectos que se pudieron concretar, y el análisis que hicimos junto a la mesa directiva y auxiliares en la última reunión fue que ha sido más que satisfactorio. Nos enorgullece, y por ahí es el mismo a todo lo que hacen los miembros de nuestra liga y el esfuerzo que hacen permanentemente" comenzó señalando Leandro Birollo a UNO Santa Fe.

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol indicó que "uno cuando asumió sabía que conducir una institución como esta es todo un desafío, sabía que era un entidad deportiva grande e importante, pero no las dimensiones, y todas las aristas que tenía nuestra Liga. Es muy grande, lleva mucho tiempo de atención, mucha dedicación, pero estamos convencidos que estuvimos a la altura de las circunstancias y que se lograron muchas cosas en este tiempo que estuvimos al frente".

En lo referido a lo deportivo el dirigente sostuvo que "todo lo que tiene que ver con la B fue muy atrapante, todos los partidos y todas las finales, mientras que en la A, por ahí Sanjustino sacó una diferencia grande en el Apertura, porque hizo una gran campaña, y el segundo torneo, por ahí es más atractivo porque al jugar en llave tiene otra atracción y tuvo una final muy linda, que tuvo el condimento de haberse podido jugar en nuestro predio".

Agregó que "imagínate que hubo emoción, que se patearon once penales, pero el comportamiento del público fue muy bueno, al igual que en las finales del femenino. Todo lo que tiene que ver con lo deportivo estamos muy conformes con lo que se produjo este año, y el desenlace que tuvo en el predio de nuestra liga".

Liga3.JPG El dirigente destacó la realización de la Copa Túnel Subfluvial y los cupos en el torneo Federación.

-¿Se viene la novedosa Copa Túnel Subfluvial?

- Sí, la idea de la Copa Túnel Subfluvial es que equipos que no hayan podido competir hasta ahora con clubes de otras provincias, salir de Santa Fe para poder jugar un partido oficial en otra provincia y por una copa, la verdad es que nos enorgullece mucho, sabiendo que también tiene un premio deportivo muy grande, ya que con cuatro llaves vos podes estar jugando en Regional Amateur, que en muchos casos, hay equipos que están clasificados y que no tuvieron la posibilidad de jugarlo. Hay un premio deportivo, y un incentivo económico, de cinco millones, a repartir entre los finalistas, que no es poca cosa.

-¿Ampliar el cupo en la Copa Federación ha sido muy positivo no?

- Es un torneo que está creciendo mucho, ha sido muy importante haber podido ampliar ese cupo para nuestra liga, la verdad es que desde la presidencia de Lanzaro y Tristán, que son los encargados de la realización, junto a su comisión directiva, se decidió agrandar el número de participantes, y entonces nosotros, por el tamaño de nuestra liga, tuvimos la suerte de aceptar que puedan ir cuatro equipos, y eso hace a una mayor competencia para nuestros clubes.

-¿Como encontraste la liga al asumir y como se encuentra ahora?

-Encontramos una liga ordenada, y esta comisión directiva le dio la impronta para generar recursos para poder realizar proyectos, uno que siempre tenemos es que el predio pueda ser nuestro, se va a concretar en pocos días. Se va a firmar una nueva hipoteca, sobre la deuda que tiene la liga, sobre los que eran los dueños, eso es más que positivo, porque de llegar a poder perder, estamos hoy con una nueva financiación, para que dentro de diez años el predio pueda ser nuestro.

-¿Que están proyectando para el 2025?

-En lo institucional seguir generando recursos para seguir aliviándole las cargas a los clubes, para que puedan crecer, tratar de sacarle esa cuestión económica que tienen los clubes todos los meses, les vamos a sacar lo que es el mantenimiento, y ahora sumaremos las categorías mayores. Vamos a descontar un porcentaje del seguro, lo que quedaría es abonar un porcentaje del seguro y los árbitros. Es una forma de aliviarle el gasto que tienen los clubes durante el mes, y eso se puede destinar al crecimiento del club.

Liga4.JPG La máxima autoridad liguista confirmó que el torneo de Primera arrancará siendo corto, y finalizará con uno largo.

-¿En materia deportiva que están planificando?

-Lo que es Primera División, muy probablemente se haga un torneo largo y uno corto, como se hizo en esta temporada, pero ahora cambia. Estuvimos hablando con Gastón, que es el responsable de los torneos, de iniciar la temporada con el torneo corto, y finalizar con el largo, para que todos terminen en competencia. Del modo que se hacía ahora, muchos equipos quedaban fuera de actividad. No este año, porque justo se dieron las eliminatorias de la Copa Túnel Subfluvial, pero el año que viene puede llegar quedar bastante temprano, si se cumple el calendario, y las fechas se dieron en tiempo y forma.

-¿Que evaluación hicieron del programa Con valores ganamos todos?

-Sin dudas que fue una de las cosas más importantes que se hicieron este año, porque se trató de un programa en el que el fortalecimiento y el brindarle herramientas a los formadores para que puedan crecer los clubes, y por ende una mejor formación a los chicos. La verdad es que estuvo muy bueno en todas las sedes donde se pudo llevar. No me quiero olvidar de dan un agradecimiento y tocar esa fibra intima que tienen los formadores para seguir mejorando, y por eso es que estamos muy conformes.