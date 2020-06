Bisconti: "Los natatorios no están en condiciones de abrir"

La natación es uno de los deportes que pueden practicar la mayoría de las personas sin tener en cuenta la edad ya que dentro del agua se tiene un bajo impacto sobre las distintas partes de nuestro cuerpo. Pero la pandemia de Covid-19, y a partir de las disposiciones sanitarias vigentes, se han cerrado todos los natatorios y por ello acudimos a un especialista en la materia.

"El tema coronavirus para nosotros fue algo sorpresivo, porque el ministro de salud dijo que era más peligroso el dengue que el coronavirus. Pero nuestro país tenía mucha gente afuera, y a través del aeropuerto vino este virus para acá y fue muy nocivo" arrancó señalando el profesor Pedro Bisconti a UNO Santa Fe.

El entrenador y profesor de natación explicó que "los primeros días de marzo cuando comenzó a crecer esta pandemia, comenzamos a charlar en el club, con Raúl Strnad, que somos el equipo de trabajo, ya que en la actualidad no estoy entrenando el alto rendimiento en Gimnasia. Por una cuestión profesional me estoy dedicando a la capacitación y la docencia. En el instituto de Educación Física, con la cátedra de natación, y dictando el curso de entrenador nacional".

Sobre su presente vinculado a la natación, Pedrito Bisconti manifestó que "estoy más enfocado en la formación junto a Esteban y el Boga, y coordinando con Landi en la escuelita. Desde la escuelita nosotros traemos chicos a los que formamos emocional, social y motrizmente. Le enseñamos valores, responsabilidades, compromiso, todo lo que es la base motora de largada, vuelta a los cuatro estilos, y cuando están en doce o trece años pasan a entrenar con Raúl Strnad para estudiar para nacionales y otras cuestiones".

962020 f002 pedro bisconti nota.jpg Bisconti tiene una aquilatada trayectoria en la natación en el país. Gentileza GyE

Más consideraciones de un profesor

El profesor Pedro Bisconti tiene una importante trayectoria en el mundo de la natación y es palabra autorizada para dar su opinión sobre el estado actual de la disciplina. Sobre las indicaciones que la han dado a los nadadores, expresó que "el último diálogo que tuvimos con los chicos fue por el 12 de marzo, donde le dijimos que esto era muy peligroso, ya que al no haber una vacuna, es un riesgo social muy grande. El país puede levantar la cuarentena, pero lo que nosotros como ciudadanos debemos es ser muy responsables. Porque una cuarentena que se levante no quiere decir que el virus no esté, lamentablemente tenemos que estar resguardados igual".

"En la actualidad el deporte más afectado en el mundo es la natación. Porque es un deporte que se practica específicamente en el agua, todo lo que es la sensibilidad, lo coordinativo, lo biológico, aeróbico y anaeróbico es en el agua. Lo único que se puede lograr afuera del agua es un poco de fortalezimiento nada más o de suplementación, que es lo que están haciendo nuestros chicos por zoom", señaló el ex entrenador de Rafael Pérez, ganador de la edición 2003 de la tradicional Santa Fe-Coronda.

El exentrenador de natación de Unión de Santa Fe, manifestó que "para motivar a los chicos, porque esto muy duro, como para nosotros también, estamos organizando campus con Olimpia de Uruguay, con Paraguay y con Chile, en donde haríamos clases simultáneas por zoom, un día lo haría Gimnasia, en donde proponemos trabajar todos en modo simultáneo. Después cada profesor da una fundamentación de lo que se trabaja en cada club. De ese modo estamos afrontando en la natación esta cuarentena".

962020 f003 pedro bisconti nota.jpg Forma un grupo de trabajo en Gimnasia junto a Strnad y Landi. Gentileza GyE

Futuro incierto y con alternativas

Bisconti, ex entrenador de los seleccionados juveniles de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, comentó que "en lo que refiere al calendario de competencias deportivas, de la olimpíadas para abajo se suspendió todo. Se tiene que reprogramar todo. Acá puede haber dos opciones; o los torneos de julio que se hagan en noviembre y diciembre, y lo que se hacía en enero pase a abril. O bien directamente que no tengamos competencia de invierno y arranque con el calendario de verano, en enero y febrero, los nacionales".

Por último, brindó una mirada sobre lo que se viene al destacar que "los clubes en Santa Fe no están en condiciones de abrir. Porque sabemos que una institución en invierno para poder funcionar, mínimo tiene una boleta de gas de 300.000 pesos, y yo no creo que haya una población de socios que vaya a nadar no por lo económico, pero si por la prevención. No darían los costos para abrir las piscinas en invierno, se podrían abrir las oficiales, como la del Isef o la Esquina Encendida, y los nadadores con competenccia internacional podrían empezar a trabajar allí".