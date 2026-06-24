Frenaron la limpieza del embalsado en la Setúbal: esperan avanzar en el convenio con el Ejército y monitorean la altura del río

Las tareas de remoción de vegetación flotante quedaron en pausa mientras la Municipalidad de Santa Fe y el Ejército Argentino avanzan en la firma de un acuerdo que dará marco formal a las intervenciones. Desde el municipio aseguran que los trabajos continuarán y que el objetivo sigue siendo mantener despejado el sector de cara a los Juegos Suramericanos.

Los trabajos de limpieza y remoción del embalsado en la Laguna Setúbal , anunciados entre fines de abril y comienzos de mayo, quedaron momentáneamente suspendidos a la espera de la firma de un convenio entre la Municipalidad de Santa Fe y el Ejército Argentino, fuerza que participa activamente del operativo.

Desde el Ejecutivo local aclararon a UNO Santa Fe que se trata de una instancia administrativa y remarcaron que la intervención continuará una vez formalizado el acuerdo. “La remoción va a avanzar” , aseguraron fuentes municipales.

La decisión surgió luego de que el Ejército solicitara nuevas pautas y requerimientos para dar continuidad a las tareas. Frente a este escenario, ambas partes resolvieron avanzar en un convenio que establezca un marco operativo y legal para sostener las intervenciones en el tiempo.

Según precisaron, el municipio ya envió un borrador del acuerdo el viernes pasado y actualmente el documento está siendo evaluado por la fuerza, que deberá realizar observaciones antes de alcanzar una versión definitiva.

Un operativo pensado para sostenerse en el tiempo

Las tareas comenzaron oficialmente el miércoles 27 de mayo con la remoción del embalsado acumulado en distintos sectores de la Laguna Setúbal, especialmente en la zona de los pilotes del ex puente ferroviario, uno de los puntos donde la acumulación de vegetación había comenzado a afectar la navegación.

El operativo es ejecutado por el Ejército Argentino con apoyo logístico de la Municipalidad. En el procedimiento intervienen tres gomones y un lanchón especialmente preparado para desprender grandes masas de camalotes y canutillos entrelazados bajo el agua.

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En su momento, el director de Gestión de Riesgo municipal, Luis Cabal, había explicado que el objetivo era sostener durante al menos tres meses un esquema de mantenimiento que permitiera mantener limpia la laguna y mejorar la circulación en el río Santa Fe.

Además del impacto sobre la navegabilidad, la limpieza forma parte del plan de acondicionamiento urbano y ambiental impulsado por el municipio de cara a los próximos Juegos Suramericanos.

El comportamiento del río también influye en la decisión

Mientras se espera la firma del convenio, otro factor condiciona el reinicio de los trabajos: el comportamiento del río Paraná.

Las autoridades evalúan que una eventual recuperación del caudal podría arrastrar nuevos embalsados hacia la Laguna Setúbal durante las próximas semanas, por lo que buscan definir el momento más conveniente para retomar las tareas y garantizar resultados más duraderos.

Sin embargo, el escenario inmediato no anticipa una crecida significativa. Los informes recientes indican que el Paraná en Santa Fe se mantendría estable o con una recuperación leve durante los próximos días.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el puerto local se movería dentro de un rango estimado entre 1,90 y 2,50 metros, valores muy por debajo de los niveles de alerta y evacuación.

Aunque el contexto regional muestra señales de recuperación hídrica y el inicio de una fase de El Niño podría favorecer mayores lluvias en sectores clave de la Cuenca del Plata durante el invierno, por ahora no se esperan cambios bruscos en el comportamiento del río en la región.