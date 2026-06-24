El gobierno santafesino reconoció un déficit de casi $600.000 millones y la oposición advierte que "lo peor está por venir"

La Provincia atribuye el resultado a una política anticíclica e inversión récord en obra pública. Para el diputado Walter Agosto, el desequilibrio fue ocultado durante meses y el escenario se complica.

La provincia de Santa Fe publicó esta semana los estados económicos y contables correspondientes a enero–mayo de 2026, cumpliendo con meses de demora una obligación legal que la oposición reclamaba desde comienzo de año. Los números confirmaron un déficit acumulado de $594.989,85 millones : los ingresos totales del período alcanzaron los $5.562.657,82 millones , mientras que el gasto total ascendió a $6.157.647,67 millones .

El diputado provincial Walter Agosto (Hacemos Santa Fe) había sido uno de los principales impulsores del reclamo de los registros financieros y no tardó en cuestionar la demora. "Prácticamente estamos a mediados de año y hasta esta semana no teníamos ninguna información" , señaló en la Mañana de UNO , y agregó que esos datos son necesarios no solo para los legisladores sino también para inversores, empresarios, medios de comunicación y ciudadanos en general.

Para el legislador, la tardanza no fue casual: "No se publicaban estos números porque la provincia ha incurrido en un déficit importante".

La lectura oficial: política anticíclica

Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Pablo Olivares, el resultado fue enmarcado como parte de una estrategia deliberada. El gobierno señaló que el desequilibrio responde a la aplicación de una política anticíclica destinada a sostener el nivel de actividad económica provincial por encima de la media nacional, y aclaró que el déficit fue cubierto mediante el uso de fuentes financieras y disponibilidades de ejercicios anteriores, sin generar deuda flotante ni atrasos en pagos de capital.

Olivares sostuvo que el equilibrio operativo se mantuvo. "Lo que recaudamos nos alcanza para que el Estado funcione y que se puedan prestar todos los servicios", afirmó, y destacó que la gestión sostuvo prestaciones en salud, asistencia alimentaria y transporte público pese a la reducción de transferencias nacionales.

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Sin embargo, Agosto rechazó esa lectura. Para el legislador, la brecha no responde a una decisión estratégica sino a un problema estructural: "La provincia ha tenido estabilidad en recursos, es decir, que sigue entre recursos provinciales y nacionales recaudando en moneda constante lo mismo que recaudaba el año pasado, pero el gasto público se le ha ido un 10% arriba. Entonces esa brecha entre recursos y gasto obviamente que genera este resultado deficitario".

El diputado provincial de Hacemos Santa Fe y exministro de Economía d ela provincia, Walter Agosto UNO Santa Fe

La recaudación, en caída real

Los recursos tributarios acumulados sumaron $3.975.439,63 millones, con una composición que refleja la alta dependencia de tributos nacionales: el 63,79% de lo recaudado provino de impuestos de origen nacional —IVA, Ganancias e Ingresos Brutos explicaron el 89,21% del total—, mientras que solo el 36,21% correspondió a tributos provinciales propios.

El dato más significativo en este rubro es que los recursos de origen nacional registraron una variación interanual del 25,53%, ubicándose 8,56 puntos por debajo de la inflación del período, lo que implicó una caída real en los fondos recibidos por coparticipación.

Para Agosto, esa caída no es ajena al modelo económico al que el propio gobierno provincial adhirió. "Es un proceso económico concentrado en tres o cuatro sectores, ninguno de los cuales genera las rentas necesarias para que la recaudación tributaria pueda incrementarse con una mejora de mercado interno y de consumo", señaló, y advirtió que las perspectivas para lo que resta del año son poco alentadoras: "Difícilmente la recaudación por vía consumo —básicamente IVA e Ingresos Brutos— pueda recuperarse de manera importante".

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El gasto creció más que los recursos

El gasto corriente acumulado hasta mayo alcanzó los $5.444.342,96 millones, con las remuneraciones representando el 44,07% del total. El gobierno destacó que los salarios estatales crecieron un 47,98% interanual, es decir, 13,90 puntos por encima de la inflación del período.

Sin embargo, Agosto señaló que ese mismo crecimiento salarial es parte del problema fiscal. Advirtió que la paritaria provincial quedó 4 puntos por debajo de la inflación acumulada en cinco meses, lo que obligará al gobierno a afrontar en julio una actualización adicional que presionará aún más las cuentas. A eso se suma el impacto del aguinaldo en junio, que insume aproximadamente $380.000 millones. "Evidentemente hay una situación complicada desde el punto de vista financiero", sintetizó el legislador.

Inversión récord, financiada con deuda

El dato más destacado por el ejecutivo provincial es el de la inversión en obra pública. El gasto de capital acumulado entre enero y mayo fue de $713.304,71 millones, con una variación nominal interanual del 71,88%, y un crecimiento del 40% en términos reales respecto de igual período de 2023. El gobierno lo presentó como el nivel más alto registrado para un período comparable.

El financiamiento de esas inversiones combinó superávits acumulados durante 2024 y 2025 —que totalizaron $128.734 millones—, ahorro operativo, fondos de la CAF para obras vinculadas a los Juegos Suramericanos y, en su mayor proporción, financiamiento externo que representó el 56% del total.

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Agosto no cuestionó la inversión en sí, pero sí su escala y su costo. "La provincia sí está en condiciones de poder tomar préstamo para hacer obra en una cantidad menor y con una tasa más acomodada", planteó, en referencia a la colocación de bonos internacionales por 800 millones de dólares a una tasa de casi el 9% anual. Y advirtió sobre un riesgo que considera subestimado: "Nadie se percata de que dentro de unos años la provincia va a tener que pagar —en dos o tres años, muy concentradamente— 800 millones de dólares".

La paradoja del anticipo

La publicación de los estados contables coincidió con la difusión en el Boletín Oficial de un anticipo de coparticipación por $400.000 millones otorgado por el gobierno nacional, con una tasa del 15% anual. Desde el Ministerio de Economía presentaron la tasa como accesible dentro del contexto financiero actual y encuadraron el anticipo como un instrumento habitual de gestión.

Agosto cuestionó la lógica del mecanismo. "La Nación no le manda a Santa Fe algunas transferencias que le corresponden y le dice: 'no te mando las transferencias, pero te presto plata y te cobro un 15 de interés'. La verdad que no cierra eso, ni política ni financieramente", afirmó.

Por último, reclamó al gobierno provincial una postura más firme frente a la Nación: "Con el resto de las cuestiones hay que plantear una posición más firme para hacer reclamos firmes al gobierno nacional."