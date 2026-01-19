La salida anticipada de Miguel Merentiel ante Olimpia encendió las alarmas en Boca. La lesión en el gemelo del delantero uruguayo complica el panorama ofensivo de Claudio Úbeda, que podría iniciar el Torneo Apertura sin sus tres centroatacantes naturales y con una solución tan inesperada como obligada.
Boca en alerta: la lesión de Merentiel abre un escenario inesperado para el debut
La molestia de Miguel Merentiel dejó a Úbeda sin sus tres centrodelanteros disponibles y Lucas Janson asoma como alternativa para el estreno ante Riestra.
Por Ovación
Lesión de Merentiel y preocupación en Boca
El pedido de cambio de la Bestia fue una señal inequívoca. Con Edinson Cavani y Milton Giménez descartados para el debut, el cuerpo técnico quedó sin variantes clásicas en el puesto de nueve, un escenario que altera la planificación inicial para enfrentar a Deportivo Riestra.
En ese contexto aparece Lucas Janson, quien ingresó a los 15 minutos del primer tiempo frente a Olimpia y dejó una imagen positiva como referencia ofensiva. El ex Vélez tuvo dos situaciones claras de gol —un cabezazo contenido por el arquero y otro que dio en el travesaño— en lo que fue su regreso tras casi cuatro meses sin sumar minutos.
Úbeda y un rompecabezas ofensivo
Más allá de su rendimiento, la situación expone una paradoja: Janson era hasta hace poco una pieza prescindible y hoy podría ser titular. En la consideración de Úbeda, corría detrás de Merentiel, Cavani y Giménez, pero la coyuntura lo empuja al primer plano para el estreno del campeonato.
El delantero de 31 años, surgido en Tigre, no juega como titular desde hace 11 meses y en todo 2025 acumuló apenas 156 minutos repartidos en seis partidos. Aunque no es un 9 natural, su versatilidad aparece como argumento para adaptarse a un rol clave en un momento sensible.
Janson llegó a Boca a mediados de 2023 desde Vélez, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club en Copa Libertadores. Sin embargo, su ciclo en el Xeneize estuvo lejos de lo esperado: 47 partidos y solo tres goles en dos años y medio, números que explican por qué su posible titularidad genera sorpresa.