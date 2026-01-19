Boca en alerta: la lesión de Merentiel abre un escenario inesperado para el debut

La molestia de Miguel Merentiel dejó a Úbeda sin sus tres centrodelanteros disponibles y Lucas Janson asoma como alternativa para el estreno ante Riestra.

La salida anticipada de Miguel Merentiel ante Olimpia encendió las alarmas en Boca . La lesión en el gemelo del delantero uruguayo complica el panorama ofensivo de Claudio Úbeda , que podría iniciar el Torneo Apertura sin sus tres centroatacantes naturales y con una solución tan inesperada como obligada.

El pedido de cambio de la Bestia fue una señal inequívoca. Con Edinson Cavani y Milton Giménez descartados para el debut, el cuerpo técnico quedó sin variantes clásicas en el puesto de nueve , un escenario que altera la planificación inicial para enfrentar a Deportivo Riestra .

En ese contexto aparece Lucas Janson, quien ingresó a los 15 minutos del primer tiempo frente a Olimpia y dejó una imagen positiva como referencia ofensiva. El ex Vélez tuvo dos situaciones claras de gol —un cabezazo contenido por el arquero y otro que dio en el travesaño— en lo que fue su regreso tras casi cuatro meses sin sumar minutos.

Úbeda y un rompecabezas ofensivo

Más allá de su rendimiento, la situación expone una paradoja: Janson era hasta hace poco una pieza prescindible y hoy podría ser titular. En la consideración de Úbeda, corría detrás de Merentiel, Cavani y Giménez, pero la coyuntura lo empuja al primer plano para el estreno del campeonato.

El delantero de 31 años, surgido en Tigre, no juega como titular desde hace 11 meses y en todo 2025 acumuló apenas 156 minutos repartidos en seis partidos. Aunque no es un 9 natural, su versatilidad aparece como argumento para adaptarse a un rol clave en un momento sensible.

Janson llegó a Boca a mediados de 2023 desde Vélez, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club en Copa Libertadores. Sin embargo, su ciclo en el Xeneize estuvo lejos de lo esperado: 47 partidos y solo tres goles en dos años y medio, números que explican por qué su posible titularidad genera sorpresa.